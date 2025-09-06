Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 7, hướng về đất liền Trung Quốc

Chiều 6/9, Trưởng phòng Dự báo thời tiết-Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết hiện điều kiện hoạt động của áp thấp nhiệt đới khá thuận lợi cho sự phát triển, với nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng trên 15 độ vĩ Bắc hiện tại đang ở ngưỡng 29-30 độ C và trong vùng hoạt động của áp thấp nhiệt đới, độ đứt gió cũng nhỏ, cộng thêm gió Tây Nam ở phía Nam hoạt động tương đối mạnh. Do vậy, khả năng mạnh lên thành bão của áp thấp nhiệt đới này lên tới 70-80%.

Dự báo trong chiều tối và đêm 6/9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão.

Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão thứ 16 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và là bão số 7 hoạt động trên Biển Đông với tên quốc tế sẽ là Tapah.

Áp thấp nhiệt đới/bão này hình thành trên khu vực phía Bắc của Biển Đông, trong khi lưỡi áp cao cận nhiệt đới, hình thế chính quyết định tới đường đi, hướng di chuyển của các cơn áp thấp nhiệt đới/bão lại có xu hướng suy yếu.

Áp thấp nhiệt đới/bão này nằm ở phần phía Tây của lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Theo xu hướng đường dẫn, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc là chủ đạo.

Với hướng di chuyển này thì khả năng bão di chuyển sâu về phía đất liền nước ta là không cao mà khả năng bão sẽ đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc.

"Hiện tại, dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế nhận định cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong ngày 8/9. Khi đổ bộ, cường độ của bão có thể đạt tới cấp 10-11, giật tới cấp 13-14," ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết.

"Dự báo của Việt Nam cũng khá tương đồng với các dự báo quốc tế. Việt Nam nhận định trong tối và đêm 6/9, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão (bão số 7). Cường độ mạnh nhất khi áp sát vùng bờ biển đất liền của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sẽ đạt cấp 10, giật cấp 13 và thời gian đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc vào khoảng sáng và trưa 8/9," ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý tuy đổ bộ vào Trung Quốc nhưng sau khi đổ bộ, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó sẽ theo hướng Tây về phía nước ta và khả năng khoảng từ chiều và đêm ngày 9-11/9, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ./.

