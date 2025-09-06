Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 6/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc-116,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15 km/h.

Dự báo đến 1 giờ ngày 7/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão, cách khu vực Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc.

Gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực bị ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 7/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h và mạnh thêm. Vị trí cách khu vực Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Bắc. Gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Khu vực bị ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và mạnh thêm. Vị trí bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Khu vực bị ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và có xu hướng suy yếu dần.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12; sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới./.

