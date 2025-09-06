Thời tiết ngày 6/9: Khu vực Bắc Bộ có nơi nắng nóng, Hà Nội trên 36 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6/9, khu vực Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng; Hà Nội nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.

Trong khi đó, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực cụ thể như sau:

Thủ đô Hà Nội, trời có mây, ban ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, trời có mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ ở phía Bắc, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (6/9), từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng đã xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn, như: Hòa Phong (Đắk Lắk) 174,4mm, Quảng Tân (Lâm Đồng) 153mm, Ia Piơr (Gia Lai) 134,6mm.

Dự báo trong ngày và đêm 6/9: khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to đến rất to (20-40mm, có nơi trên 100mm), tập trung vào chiều và đêm.

Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (10-30mm, có nơi trên 70mm); nguy cơ xảy ra mưa lớn cường suất lớn hơn 100mm/3h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp./.

