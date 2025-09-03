Lâm Đồng: Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ trong kỳ nghỉ lễ

Từ đêm 1/9 đến nay, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo lốc xoáy.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp và hư hỏng nhiều công trình làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Đáng chú ý có một người ở thôn Tú Sơn, xã Sông Lũy bị sét đánh tử vong.

Tại xã Nam Thành, trận mưa lớn đêm ngày 1 và ngày 2/9 gây ngập úng một số nhà dân ở khu vực thôn Mê Pu 6, 8; gây sạt lở một số điểm trên Kênh N12 khu vực thôn Sùng Nhơn 3,4; sạt lở 20m kênh bê tông thuộc trạm bơm vượt cấp Mê Pu tại thôn Mê Pu 8; xói lở mặt đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn; sạt lở, sập cầu ông Khoa, khu vực Suối Tre, thôn Mê Pu 8…

Bên cạnh đó, mưa lớn đã gây ngập úng gần 195 ha cây trồng. Trong số đó, gần 150 ha lúa bị ngập, đáng kể có gần 60 ha lúa chín, đang chờ thu hoạch. Ngoài ra, mưa lớn còn gây thiệt hại gần 45 ha cây sen khu vực thôn Sùng Nhơn 6. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 4,8 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nam Thành cho biết ngay sau khi xảy ra thiên tai đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, cùng lực lượng quân sự, công an và Ban điều hành các thôn hướng dẫn bà con nhân dân tổ chức kiểm tra các khu vực bị ngập úng; khẩn trương thống kê tình hình ngập úng và triển khai các biện pháp thoát lũ, ngập úng kịp thời.

Nhiều diện tích lúa ở khu vực xã Nam Thành ngập sâu trong nước sau mưa. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Ủy ban nhân dân xã cũng chỉ đạo Thôn Đa Kai 11 dùng xe cơ giới gạt ủi đất bùn vùi lấp mặt đường, đảm bảo giao thông đi lại sản xuất cho nhân dân. Đồng thời, chính quyền vận động nhân dân khắc phục, tháo nước, khẩn trương thu hoạch một số diện tích lúa đã chín; tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để có biện pháp phòng, chống kịp thời, giảm tối thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Còn tại xã Nghị Đức, mưa lớn gây lũ về trong đêm đã cuốn trôi 60 con gà; làm cho 17 ha lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ, ngập úng; 0,4 ha cây cao su bị ngã đổ và khoảng 200 giếng nước bị ngập gây ô nhiễm.

Mưa lớn cũng làm sạt lở 2 cầu giao thông nông thôn tại thôn 6 và thôn Đức Phú 4. Tại xã Sông Lũy cũng ghi nhận một người ở thôn Tú Sơn, xã Sông Lũy bị sét đánh tử vong.

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 1/9 đến rạng sáng 2/9 cũng khiến nhiều địa bàn tại xã Đạ Huoai và Đạ Tẻh 2 bị ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể tại xã Đạ Huoai, mưa lớn đã gây ra ít nhất 4 điểm sạt lở trên tuyến đường nối vào xã Đạ Tồn (cũ).

Các điểm sạt lở xảy ra liên tiếp từ khoảng 22 giờ đêm đến hơn 1 giờ sáng, khiến đất đá, cây cối đổ tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đạ Huoai cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng phương tiện máy móc khẩn trương khắc phục sự cố; đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Đến khoảng 8 giờ sáng 2/9, các điểm sạt lở cơ bản đã được giải phóng, giao thông qua trên địa bàn đã trở lại bình thường.

Hiện nay, các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại đã chỉ đạo các lực lượng triển khai thực hiện phương án ứng phó với mưa lớn trên địa bàn, khẩn trương bố trí các lực lượng giúp nhân dân tập trung khắc phục hậu quả; dọn dẹp, di dời người và tài sản đến nơi an toàn; tại các vị trí cầu, cống bị sạt lở, hư hỏng, ngập úng đã bố trí lực lượng túc trực không cho người và phương tiện giao thông qua lại...

Đồng thời, các địa phương tiếp tục rà soát, báo cáo tình hình ảnh hưởng thiệt hại cụ thể trên địa bàn; xây dựng phương án chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to tại nhiều địa phương.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết trong khu vực, chủ động thông báo, cảnh báo kịp đến người dân để phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra./.

