Hà Nội mưa to, đề phòng ngập úng tại nhiều khu vực

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, hiện khu vực Hà Nội đang có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ khoảng 12 giờ 45 phút đến 14 giờ 45 phút ngày 9/9, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa tích lũy phố biến từ khoảng 20-40mm, có nơi cao hơn.

Cảnh báo đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 10-30cm, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 30-60 phút, có nơi ngập lâu hơn. Đề phòng ngập úng một số vùng thấp trũng khu vực ngoại thành.

Cụ thể các điểm có khả năng ngập như: Trần Vũ, Cao Bá Quát...(phường Ba Đình); Liễu Giai, phố Đội Cấn...(phường Ngọc Hà); Ngọc Khánh, Đào Tấn...(phường Giảng Võ); Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền-Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện-Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu-ngõ Gạch...(phường Hoàn Kiếm); Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm... (phường Cửa Nam); Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều (phường Hai Bà Trưng); Minh Khai, Mạc Thị Bưởi... (phường Vĩnh Tuy);

Thanh Đàm... (phường Vĩnh Hưng); Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng...(phường Đống Đa); Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn... (phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám); Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc... (phường Kim Liên)' Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn,... (phường Cầu Giấy); Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên... (phường Yên Hòa); Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn... (phường Nghĩa Đô); Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê... (phường Tây Hồ);

Phú Xá... (phường Phú Thượng); Xuân Đỉnh... (phường Xuân Đỉnh); Đường Phạm Văn Đồng, Tân Xuân... (phường Đông Ngạc); Doãn Kế Thiện, Mai Dịch... (phường Phú Diễn); Ga Nhổn... (phường Tây Tựu); Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long... (phường Từ Liêm); Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng... (phường Thanh Xuân); Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc... (phường Khương Đình);

Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam... (phường Hoàng Mai); Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm,... (phường Định Công); Lê Trọng Tấn... (phường Dương Nội); Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng... (phường Hà Đông); Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu... (phường Kiến Hưng); Yên Nghĩa... (phường Yên Nghĩa); Hoa Lâm, gầm Cầu Chui... (phường Việt Hưng); Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp... (phường Bồ Đề); Đàm Quang Trung, Cổ Linh... (quận Long Biên).

Cấp độ rủi do thiên tai do ngập lụt cấp 1.

Theo cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại một số tuyến phố, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. Do vậy người tham gia giao thông trên đường cần đi chậm, quan sát và tuân thủ biển báo giao thông và hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn./.

