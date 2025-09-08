Hà Nội: Lực lượng Công an đồng hành cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Những ngày cuối tháng 8/2025, xã Xuân Mai (Hà Nội) phải hứng chịu liên tiếp hai cơn bão lớn, bão số 5 và số 6, gây ra những trận mưa lớn kéo dài, dẫn đến tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn.

Thiên tai không chỉ làm chia cắt giao thông, cô lập một số thôn xóm trong nhiều giờ đồng hồ, mà còn khiến nhiều trường học, công trình công cộng bị ảnh hưởng nặng nề, đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Trong bối cảnh đó, hình ảnh các cán bộ, chiến sỹ Công an xã Xuân Mai xắn tay cùng nhân dân dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường lớp và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống đã trở thành điểm sáng trong lòng cộng đồng.

Ngay sau khi nước rút và điều kiện thời tiết cho phép, Công an xã Xuân Mai đã nhanh chóng triển khai kế hoạch khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, lực lượng Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 28 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội), Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương và đông đảo người dân tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường tại nhiều điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Công an xã chủ động giúp nhân dân kê kíp đồ đạc. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội)

Từ sáng sớm, những chiếc áo xanh Công an đã có mặt tại các điểm trường, nhà văn hóa, trụ sở bị ngập nước để bắt tay vào công việc: thu dọn bùn đất, rác thải, kê lại bàn ghế, cọ rửa sàn nhà, khử khuẩn các phòng học, làm sạch khuôn viên sân trường...

Không chỉ tham gia tại các công trình công cộng, lực lượng Công an xã còn đến từng nhà dân bị ảnh hưởng để giúp bà con vận chuyển, kê dọn lại đồ đạc, sửa chữa một số vật dụng cần thiết, hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống thường nhật.

Đặc biệt, trong những giờ phút nước lũ còn dâng cao, khi việc đi lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, các cán bộ, chiến sỹ Công an xã đã chủ động có mặt tại những khu vực trọng yếu để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chiến dịch lần này cho thấy sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các lực lượng. Với sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 28 và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1, các nhóm công tác được chia đều ra nhiều địa điểm, triển khai công việc bài bản, khoa học, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cao.

Mặc cho thời tiết oi bức và khối lượng công việc khổng lồ, tất cả các thành viên đều nêu cao tinh thần “vì Nhân dân phục vụ,” không quản ngại vất vả, cùng nhau nỗ lực để mang lại diện mạo mới cho địa bàn sau thiên tai.

Lực lượng Công an tiếp cận với vùng bị lũ cô lập. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội)

Sau nhiều giờ làm việc không ngơi nghỉ, các điểm trường, nhà văn hóa, trụ sở làm việc đã được dọn dẹp sạch sẽ, khử khuẩn kỹ lưỡng, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường, phục vụ sinh hoạt và công tác.

Hình ảnh những người chiến sỹ Công an lấm lem bùn đất, thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười lạc quan đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân địa phương.

Đây không chỉ là một hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai đơn thuần, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần gần dân, sát dân và vì dân của lực lượng Công an xã Xuân Mai. Qua đó, niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng Công an cơ sở với Nhân dân tiếp tục được củng cố, lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, sự phối hợp hiệu quả giữa Công an xã Xuân Mai với các lực lượng chuyên trách và nhà trường còn thể hiện rõ nét sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận. Đây chính là hình ảnh sống động, chân thực về một lực lượng Công an Nhân dân luôn sẵn sàng sát cánh cùng Nhân dân trong mọi hoàn cảnh, không ngại gian khổ, luôn xung kích, tiên phong trong bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của cộng đồng.

Trong thời gian tới, Công an xã Xuân Mai xác định sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và các tổ chức đoàn thể để xây dựng xã hội an toàn, vững mạnh.

Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là sứ mệnh mà mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an xã luôn mang trong tim - sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Hà Nội: Hàng trăm người dân được huy động ứng phó với lũ sông Bùi Lãnh đạo các xã trên địa bàn Hà Nội đã chủ động chỉ đạo các lực lượng “4 tại chỗ,” huy động hàng trăm người dân tham gia chống lũ, di dời người già trẻ em đến nơi an toàn.