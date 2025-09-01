Hà Nội: Hàng trăm người dân được huy động ứng phó với lũ sông Bùi

Do lưu vực có mưa, nước từ các trạm bơm đổ ra, lũ sông Bùi tiếp tục lập đỉnh. Sáng ngày 1/9, mực nước sông Bùi tại Trạm Yên Duyệt ở mức 7,47m, vượt báo động cấp III gần nửa mét.

Trước tình hình này, lãnh đạo các xã trên địa bàn Hà Nội đã chủ động chỉ đạo các lực lượng “4 tại chỗ,” huy động hàng trăm người dân tham gia chống lũ, di dời người già trẻ em đến nơi an toàn, giảm thiểu thiệt hại về người và của do lũ gây ra.

Cụ thể, tại xã Quảng Bị, ngay khi nước lũ dâng cao, lãnh đạo xã trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự ứng trực, tháo dỡ cầu phao ở thôn Cốc Hạ bảo đảm an toàn, lắp biển cảnh báo, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại.

Xã huy động hơn 120 lượt người, 2.600 bao tải, 87m3 cát để đắp trên 800m đường, 7 cống và một lối vào nhà văn hóa, ngăn nước tràn vào làng. Đồng thời, 51 hộ, với 191 nhân khẩu ở các thôn Đồng Dâu, Đầm, Đừn, Mới, Giữa, Thôn 5 được di dời kịp thời.

Theo thống kê ban đầu, xã Quảng Bị ngập trên 340 hộ ở các thôn Đồng Dâu, Bến, Đầm, Mới và thôn Giữa. Xã Kiều Phú ngập 475 hộ, trong đó 195 hộ nước vào sàn nhà; hơn 200ha lúa và 217ha diện tích thủy sản bị ngập úng.

Theo ông Trịnh Bá Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Mai (Hà Nội) từ hôm xảy ra mưa lũ, cán bộ xã chưa có ngày nghỉ, túc trực cả ngày lẫn đêm. Xã huy động 650 người, 17 phương tiện, 17.000 bao tải, 1.300m3 cát để đắp, tôn cao đê, xử lý kịp thời ba điểm sụt sạt; đồng thời di dời 40 hộ với 179 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trước đó, nước lũ sông Bùi dâng đã làm cho xã Xuân Mai ngập 109 nhà dân, 315 hộ bị ngập ngõ, đê Bùi 2 xuất hiện sạt lở 2 vị trí dài khoảng 15 m và một cung sạt 17m; 132ha lúa, 54ha hoa màu, 30ha cây ăn quả và 41ha thủy sản bị ngập; hơn 10km đường nông thôn ngập nước.

Tại xã Trần Phú, xã đã tổ chức di dời khẩn cấp các hộ có nguy cơ cao, đồng thời triển khai phương án ứng phó. Hơn 562 người cùng 7 phương tiện, 15.000 bao tải được huy động; các tiểu ban chuyên môn trực 24/24 giờ tại điểm đê xung yếu, gia cố 300m3 cát đá, khơi thông kênh mương, cắm biển cảnh báo. Nhờ vậy, 43 hộ, với 258 nhân khẩu được sơ tán an toàn, đời sống nhân dân ổn định, không thiếu lương thực, thuốc men./.

Hà Nội mưa to làm mực nước sông Nhuệ, sông Đáy lên mức báo động 1 Căn cứ vào mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan hồi 2 giờ 40 ngày 27/8/2025 là 4,02m (mực nước báo động 1 là 4,00m), Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát báo động 1 trên sông Nhuệ.