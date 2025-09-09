Tuyên Quang: Lũ ống ở xã Thàng Tín, hơn 300 học sinh được sơ tán an toàn

Do mưa lớn kéo dài, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 9/9, trên địa bàn xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra lũ ống cục bộ.

Ngay trong đêm, bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương cùng các lực lượng, đoàn thể đã đưa 301 học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thàng Tín đến nơi tránh trú an toàn.

Ông Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Thàng Tín, cho biết lũ ống tràn xuống quá nhanh, cuốn theo nhiều rác và cây khô, gây ách tắc tại rãnh và cống thoát nước.

Chính quyền địa phương cùng bộ đội biên phòng và các lực lượng đã kịp thời đưa các cháu nhỏ đang ở trong trường lên khu vực an toàn. Toàn bộ chăn màn, quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt, học tập của học sinh bị hư hỏng. Rất may nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, lực lượng biên phòng và chính quyền, tất cả 301 học sinh đều được đảm bảo an toàn."

Hiện nay, chính quyền xã đã cho học sinh nghỉ học một ngày để xử lý đồ dùng bán trú bị hư hại và tổng vệ sinh trường lớp.

Trong sáng 9/9, địa phương đã trích ngân sách mua mới chăn màn để kịp trang bị, bảo đảm ngày 10/9 học sinh có thể trở lại trường bình thường.

Ngay sau sự cố này, toàn bộ học sinh được bố trí ở tạm tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thàng Tín (cũ). Các lực lượng chức năng, phụ huynh và nhà trường đang khẩn trương thu dọn bùn đất, gia cố khu vực sạt lở; đồng thời bổ sung vật dụng sinh hoạt cần thiết cho học sinh bán trú.

Các học sinh được sơ tán đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Thời gian tới, xã Thàng Tín tiếp tục huy động máy móc, nhân lực khắc phục sạt lở, khơi thông dòng chảy, kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường.

Ông Hoàng Tiến Dũng nhấn mạnh: “Ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt an toàn cho học sinh bán trú."

Do mưa lớn còn diễn biến phức tạp, chính quyền xã Thàng Tín khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lũ bất thường./.

