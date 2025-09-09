Thời tiết ngày 9/9: Hoàn lưu bão gây mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 9/9, các hình thái thời tiết nguy hiểm vẫn tiếp tục diễn ra ở đất liền và trên biển.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ 15-20 km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và không còn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 7.

Hồi 22 giờ ngày 8/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 7) ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/giờ.

Vùng núi và trung du Bắc Bộ cục bộ mưa trên 300mm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ sáng 9/9 đến đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm/3h.

Từ ngày 11/9, mưa lớn trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm dần.

"Tổng lượng mưa từ sáng 09/9 đến hết đêm 10/9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ An Tuấn lưu ý.

Ngày và đêm 9/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60 mm/3h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La. (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Đêm 8/9 và sáng sớm 9/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 19 giờ ngày 8/9 đến 3 giờ ngày 9/9 có nơi trên 80mm như trạm Thàng Tín (Tuyên Quang) 100,2mm, trạm Thạch An (Cao Bằng) 97,4mm, trạm Hạ Long (Quảng Ninh) 87mm, trạm Tân Minh (Lạng Sơn) 83,5mm...

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 6 tỉnh miền núi phía Bắc

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 5 giờ 40 phút đến 10 giờ 40 phút, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lai Châu, Sơn La từ 10-30mm, có nơi trên 80mm; Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Lạng Sơn từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Khoen On, Lê Lợi, Mường Kim, Mường Than, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Than Uyên, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu); Mường Chiên, Mường Giôn (tỉnh Sơn La); Thàng Tín, Tùng Bá; Bắc Mê, Bắc Quang, Bản Máy, Cao Bồ, Côn Lôn, Đồng Tâm, Du Già, Đường Hồng, Giáp Trung, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hồng Thái, Kiên Đài, Lâm Bình, Lao Chải, Linh Hồ, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Ngọc Long, Phú Linh, Tân Quang, Tân Tiến, Tân Trịnh, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thuận Hòa, Thượng Lâm, Thượng Nông, Tiên Nguyên, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần, Yên Cường, Yên Hoa (tỉnh Tuyên Quang).

Cùng với đó là các xã, phường: Bằng Vân, Cường Lợi, Nà Phặc, Na Rì, Ngân Sơn, Phúc Lộc, Thượng Minh, Trần Phú, Văn Lang; Ba Bể, Bằng Thành, Cẩm Giàng, Cao Minh, Chợ Rã, Côn Minh, Đồng Phúc, Hiệp Lực, Nghiên Loan, Phủ Thông, Thượng Quan, Vĩnh Thông (tỉnh Thái Nguyên); Bạch Đằng, Canh Tân, Đông Khê, Nguyễn Huệ, Tam Kim, Thành Công; Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bế Văn Đàn, Ca Thành, Cô Ba, Cốc Pàng, Đức Long, Hạnh Phúc, Hòa An, Hưng Đạo, Kim Đồng, Lý Bôn, Minh Khai, Minh Tâm, Nam Quang, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Thục Phán, Phục Hòa, Quang Hán, Quảng Lâm, Quảng Uyên, Sơn Lộ, Thạch An, Trà Lĩnh, Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng); Đoàn Kết, Hoàng Văn Thụ, Kháng Chiến, Na Sầm, Thụy Hùng, Văn Lãng; Ba Sơn, Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Công Sơn, Điềm He, Đồng Đăng, Hoa Thám, Hội Hoan, Hồng Phong, Khánh Khê, P. Đông Kinh, P. Kỳ Lừa, P. Lương Văn Tri, Quốc Khánh, Quốc Việt, Quý Hòa, Tân Tiến, Tân Tri, Tân Văn, Thất Khê, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Tràng Định, Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn).

Mưa lớn gây sạt lở. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 0-4 giờ ngày 9/9, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Lạng Sơn đã có mưa vừa, mưa to như Trung Đồng2 (Lai Châu) 69mm; Chiềng Khay (Sơn La) 50,4mm; Thàng Tín (Tuyên Quang) 101mm ; Án Lại (Cao Bằng) 115,2mm; Bằng Vân (Thái Nguyên) 61,2mm; Tân Minh (Lạng Sơn) 91,3mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nhiều khu vực biển có gió giật mạnh, sóng cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hiện vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo, ngày và đêm 9/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng-Cà Mau, Cà Mau-An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 9/9

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các khu vực khác ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, riêng vùng núi và trung du 23-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C, riêng vùng núi và trung du 28-31 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C./.

