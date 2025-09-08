Từ ngày 9-10/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rất lớn, có nơi trên 200 mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 9/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

"Tổng lượng mưa từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Chiều và đêm 8/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60 mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Đêm 7/9 và sáng 8/9, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7/9 đến 7 giờ ngày 8/9 có nơi trên 50 mm như: trạm Hồ Ia Glai (Gia Lai) 59,6 mm, trạm Ia Me (Gia Lai) 58,2 mm,…

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ 10 giờ đến 21 giờ ngày 8/9, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục dao động ở trên mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Đồng Nai xuống chậm và dao động ở mức báo động 2.

Cảnh báo, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Tiến Kiên lưu ý.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xãhội.

Hiện mực nước trên trên sông Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang dao động ở trên mức báo động 2.

Lúc 7h ngày 8/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,69 m, trên báo động 2 là 0,19 m./.

