Đêm 6/9 và ngày 7/9: Bắc Bộ nắng nóng, Trung-Nam Bộ mưa lớn cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong đêm 6/9 và ngày 7/9, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, riêng Hà Nội có nơi trên 35 độ C; trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, lốc và gió giật mạnh.

Cụ thể, tại Thủ đô Hà Nội, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 24-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; cao nhất từ 29-31 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới hiện đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, gây ra mưa dông mạnh và gió giật trên diện rộng.

Trong đêm 6/9 và ngày 7/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông dự báo có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8-9, giật cấp 12; biển động rất mạnh với sóng cao 3-5m.

Trong khi đó, khu vực phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 2-4m.

Ngoài ra, nhiều vùng biển khác như nam vịnh Bắc Bộ, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao trên 2m.

Dự báo trong đêm 7 và ngày 8/9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 9-10, giật cấp 12-13; sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông được cảnh báo ở cấp 3.

Các phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt tại khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cần chú ý đề phòng gió mạnh, sóng lớn, biển động và hiện tượng lốc xoáy nguy hiểm./.

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông mạnh lên thành bão số 7 Dự báo đến 16 giờ ngày 9/9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 15 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.