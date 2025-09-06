Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông mạnh lên thành bão số 7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 6/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - bão số 7 trong năm 2025.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 18,4 Vĩ Bắc-116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 km/h.

Dự báo, đến 16 giờ ngày 7/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h, tiếp tục mạnh thêm. Vị trí bão cách khu vực Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Bắc. Gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h và mạnh thêm. Vị trí bão cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Nam Đông Nam. Gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 8/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần. Vị trí bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 9/9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 15 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Cường độ gió dưới cấp 6.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn./.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, gây ảnh hưởng từ Quảng Ninh-Đắk Lắk Theo dự báo, đến 7 giờ ngày 7/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, có khả năng mạnh lên thành bão.