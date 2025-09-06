Lâm Đồng: Mưa lớn gây ngập nặng trong đêm, hàng trăm hộ dân phải di tản

Sáng 6/9, lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) tập trung hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ kỷ lục gây ngập hàng trăm nhà dân trong đêm 5/9.

Theo thông tin ban đầu, tối 5/9, trên địa bàn xã Hiệp Thạnh xuất hiện trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Cơn mưa nặng hạt đã gây ngập lụt cục bộ tại khu vực thôn K’Long, K’Rèn, Định An, Tân An (thuộc xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cũ), nhiều tuyến đường, nhà dân, vườn tược bị ngập sâu hơn 1m, trong đó có nhiều nhà dân bị ngập gần tới mái nhà, bị cô lập giữa đêm tối.

Ngay khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh đã huy động lực lượng hàng chục người, phối hợp cùng quân đội, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường, tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Do nước dâng cao, lực lượng chức năng phải huy động xuồng cao su, xuồng máy để tiếp cận các hộ dân có nhà bị ngập sâu.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh, trận mưa ngập gây ảnh hưởng khoảng 300 hộ dân tại địa bàn 4 thôn trong xã.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 6/9, tất cả hộ dân bị ảnh hưởng đã được sơ tán người dân đến nơi an toàn và được bố trí ở tạm một số cơ sở trên địa bàn. Hiện địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, nắm bắt tình hình thực tế để có phương án hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Cũng trong đêm 5/9, do ảnh hưởng của trận mưa kéo dài, một nhà dân tại hẻm 27 An Bình (phường Xuân Hương-Đà Lạt) bị sập tường do bùn đất tràn từ bờ taluy phía sau.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nước mưa, bùn đất, cây cối tràn vào nhà dân, một số đồ đạc, vật dụng bị hư hại. Hiện chính quyền địa phương đang triển khai phương án hỗ trợ, khắc phục sự cố cho hộ dân bị ảnh hưởng./.

