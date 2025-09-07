Vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng

Ngày 7/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 6411/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Các tỉnh khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công nhất là các công trình đã bị sự cố, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản.

Các địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lớn đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

