Thời tiết đêm 7 và ngày 8/9: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ mưa to và dông mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 7 và ngày 8/9, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt.

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.



Thời tiết các khu vực cụ thể trong đêm 7 và ngày 8/9

Thủ đô Hà Nội

- Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, cao nhất từ 34-36 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Huế

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Thời tiết trên biển

Đêm 7 và ngày 8/9, bão số 7 kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển.

Lúc 13 giờ ngày 7/9, tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc-114,0 độ Kinh Đông.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; biển động rất mạnh, sóng cao 3-5m. Dự báo gió giảm dần từ chiều 8/9.

Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m.

Khu vực giữa Biển Đông, phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3m.

Trên các vùng biển nêu trên, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cấp 2 tại vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên cần chủ động phòng tránh rủi ro do lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn./.

