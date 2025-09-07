Bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ qua, bão số 7 hầu như ít dịch chuyển.

Hồi 7 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Đến 7 giờ ngày 8/9, bão trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 - 15 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.Đến 7 giờ ngày 9/9, bão trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 9/9, bão suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 - 20km/h. Sức gió gió dưới cấp 6.

Do tác động của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

