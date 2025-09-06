Mưa lớn bất thường tại Đắk Lắk khiến hàng chục con bò bị chết

Thống kê ban đầu, do mưa lớn, mực nước suối dâng cao bất ngờ tại Đắk Lắk đã khiến 31 con bò, 2 con trâu và 4 con dê bị chết (chủ yếu ở các thôn Ma Đĩa, Ma Lúa, Ma Đao).

