Mưa lớn bất thường tại Đắk Lắk khiến hàng chục con bò bị chết

Thống kê ban đầu, do mưa lớn, mực nước suối dâng cao bất ngờ tại Đắk Lắk đã khiến 31 con bò, 2 con trâu và 4 con dê bị chết (chủ yếu ở các thôn Ma Đĩa, Ma Lúa, Ma Đao).

Trận mưa lớn vào tối 5/9 tại tỉnh Đắk Lắk đã khiến mực nước suối ở địa phương dâng cao bất ngờ. Người dân chăn nuôi gia súc (bò, trâu, dê) chăn thả không kịp di dời đàn vật nuôi. Nước dâng cao đã khiến vật nuôi bị chết đuối.

