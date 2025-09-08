Thành phố Hồ Chí Minh mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ùn ứ cục bộ

Chiều tối 8/9, cơn mưa lớn kéo dài nhiều tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đúng vào giờ tan tầm, khiến hàng loạt tuyến đường rơi vào tình trạng kẹt cứng.

Dòng người và phương tiện nối dài, di chuyển chậm chạp từng mét trong mưa, khiến việc trở về nhà của người dân trở nên gian nan, khó khăn hơn.

Theo đó, khoảng 16 giờ chiều, do tác động của hoàn lưu phía xa bão số 7 kết hợp gió mùa Tây Nam, mưa lớn bắt đầu trút xuống, kèm theo gió mạnh khiến nhiều tuyến đường trung tâm và cửa ngõ thành phố rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ.

Trên các trục đường chính như Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Cảnh, Xa lộ Hà Nội…, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp dưới mưa.

Anh Phạm Vũ Tuyên, nhân viên văn phòng ở phường Thị Nghè cho biết: “Biết mưa lớn vào giờ tan tầm sẽ kẹt xe, tôi đã đợi ngớt mưa gần 2 tiếng mới dám về, vậy mà vẫn không thoát được cảnh kẹt xe, vẫn phải nhích từng chút một”.

Ngược lại, chị Nguyễn Thị Trang (phường Tân Bình) chia sẻ: “Quãng đường tôi đi làm bình thường chỉ 25 phút, nay cố tình đội mưa về sớm mà cũng mất gần 1,5 giờ mới về đến nhà.”

Theo các chuyên gia Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, mưa lớn kéo dài trong chiều và tối ngày 8/9 chủ yếu do tác động hoàn lưu xa của bão số 7.

Khi bão đi vào đất liền, gặp ma sát bề mặt từ địa hình đồi núi, công trình, cây cối… đã làm thay đổi đặc tính so với khi còn trên biển, gây ra chênh lệch áp suất, tạo nhiễu động mạnh trong khí quyển.

Khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt gồm các xã Cần Giờ, Long Điền, An Thới Đông, Hiệp Phước, Bình Khánh, Nhà Bè, Bình Hưng; cùng các phường Tân Phước, Tân Hải, Phú Mỹ, Tân Thuận, Cát Lái, Diên Hồng, An Khánh, Bình Trưng, Long Trường, Phước Long, Hiệp Bình, Tân Mỹ…

Cùng lúc, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, kết hợp với độ ẩm không khí cao, khiến mưa dông duy trì nhiều giờ. Dạng mưa này không dồn dập nhưng lượng mưa tích lũy lớn, nhiều nơi đã ghi nhận gần 100mm, dự báo sẽ còn kéo dài vài giờ trong đêm nay.

Trong cơn mưa dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn có khả năng gây ngập úng cục bộ ở nhiều khu vực./.

