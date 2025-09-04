Từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ cục bộ mưa trên 80mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/9, tiếp tục diễn ra nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trên biển và trên đất liền.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày và đêm 4/9, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-35mm, cục bộ có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn 80mm trong 3 giờ

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Đêm 3/9 và sáng 4/9,khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3/9 đến 8 giờ ngày 4/9 cục bộ có nơi trên 60mm như trạm Nhân Cơ (Lâm Đồng) 115,6mm, trạm Buôn Triết (Đắk Lắk) 75,8mm, trạm Ân Tường (Gia Lai) 69mm.

Lũ trên sông Đồng Nai ở mức báo động 1-báo động 2

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục dao động ở mức báo động 1-báo động 2.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai ở trạm Tà Lài dao động ở mức báo động 1-báo động 2. Lúc 7 giờ ngày 4/9, mực nước tại trạm Tà Lài 112,3m, dưới

báo động 2 là 0,20m.

Gió mạnh, sóng cao trên nhiều vùng biển

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có vị trí lúc 7 giờ ở khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc, 112,5-113,5 độ Kinh Đông.

Vùng biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông, vùng biển Cà Mau-An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 4/9, vùng biển từ thành phố Huế đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

