Dự báo thời tiết 3/9: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa to cục bộ về chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/9, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to cục bộ, tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa dông trên phạm vi toàn quốc.

Thời tiết các khu vực

Thủ đô Hà Nội

- Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin một số diễn biến thời tiết nổi bật trên biển hiện nay: dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đang gây mưa rào và dông rải rác trên diện rộng, ảnh hưởng đến nhiều vùng biển.

Nhiều khu vực biển có mưa dông trong ngày và đêm 03/9, bao gồm: vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang; vịnh Thái Lan; vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông và khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa.Gió mạnh, biển động xuất hiện tại vùng biển ngoài khơi từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và khu vực Nam Biển Đông, với gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-3,0m.

Cảnh báo nguy hiểm: trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, kèm theo sóng cao trên 2,0m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển./.

Từ đêm 4/9 đến 12/9, mưa dông bao trùm nhiều khu vực, cục bộ có nơi mưa to Từ đêm 4 đến ngày 12/9, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng đêm 5-7/9 và từ 9-12/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tập trung vào chiều tối và tối.