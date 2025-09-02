Thời tiết ngày Quốc khánh 2/9: Hà Nội sáng và đêm không mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/9, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực cụ thể như sau: Thủ đô Hà Nội, trời có mây, sáng và đêm không mưa, trưa chiều có mưa rào nhẹ. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng ven biển ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tại Nam Bộ, trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to.

Chiều và đêm, nhiều nơi ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ phổ biến 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Trên các vùng biển từ vịnh Bắc Bộ đến Biển Đông và vịnh Thái Lan có mưa dông rải rác. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6-7, sóng cao trên 2m. Đặc biệt, khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động./.

Thời tiết dịp Quốc khánh 2/9: Thủ đô Hà Nội sáng có lúc mưa rào Tại Hà Nội, đêm 1/9 (từ 19 giờ tối 1/9 đến 7 giờ 2/9) có lúc có mưa, mưa rào (xác suất mưa 55-65%), gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ phổ biến từ 25-28 độ C.