Thời tiết dịp Quốc khánh 2/9: Thủ đô Hà Nội sáng có lúc mưa rào

Nhận định về thời tiết dịp lễ Quốc khánh 2/9, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Lê Thị Loan cho biết, tại Hà Nội, đêm 1/9 (từ 19 giờ tối 1/9 đến 7 giờ 2/9) có lúc có mưa, mưa rào (xác suất mưa 55-65%), gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ phổ biến từ 25-28 độ C.

Ngày 2/9, từ 7-13 giờ, sáng có lúc mưa rào (xác suất mưa 50-60%), gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến từ 27-31 độ C. Từ 13-19 giờ, có lúc mưa rào (xác suất mưa 60-70%), gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến từ 29-32 độ C.

Từ 19 giờ tối 2/9 đến 7 giờ ngày 3/9, có lúc mưa rào (xác suất mưa 50-60%), gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến từ 25-28 độ C.

Khu vực Bắc Bộ, ngày 2/9, có lúc mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ phổ biến từ 23-33 độ C.

Khu vực Trung Bộ, ngày 2/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ phổ biến từ 24-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày 2/9, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên 20-31 độ C; khu vực Nam Bộ 24-33 độ C./.

