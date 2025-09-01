Thời tiết ngày 1/9: Hà Nội có mưa rào và dông, ban ngày có nắng gián đoạn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết tại Hà Nội ngày hôm nay (1/9) có nhiệt độ thấp nhất từ 25-27°C, cao nhất từ 31-33°C. Trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, ban ngày có nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, có nơi dưới 23°C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33°C, có nơi trên 33°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, cao nhất từ 30-33°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, cao nhất từ 29-32°C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, cao nhất từ 30-33°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C, cao nhất từ 27-30°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, cao nhất từ 29-32°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26°C, cao nhất từ 31-33°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (01/9), ở Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc cao nguyên Trung Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31/8 đến 03 giờ ngày 01/9 có nơi trên 60mm như: trạm Tùng Bá 2 (Tuyên Quang) 68.2mm, trạm Ia Tơi (Kon Tum) 84.8mm, trạm TrHy (Đà Nẵng) 78.0mm, trạm Lệ Thủy (Quảng Trị) 67.4mm, trạm trà Xinh (Quảng Ngãi) 63.6mm, trạm thủy điện Sê San 3A (Gia Lai) 63.2mm,…

Dự báo ngày và đêm 1/9, ở đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Chiều và tối ngày 1/9, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1./.