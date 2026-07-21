Tổ chức tìm kiếm người mất tích do mưa lũ, khắc phục hệ thống tuyến giao thông

Để tiếp tục tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong thời gian tới, ngày 21/7, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm trưởng đoàn đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm người mất tích, tiếp cận các khu vực bị chia cắt và di dời khẩn cấp các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, khơi thông dòng chảy, xử lý thông tuyến giao thông.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.

Các địa phương tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 8 giờ ngày 21/7, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã làm 6 người chết (tăng 1 người so với ngày 20/7 do đã tìm thấy thi thể 1 người mất tích); 2 người mất tích; 10 người bị thương tại Lai Châu; 40 nhà bị sập (Lai Châu 28, Lào Cai 1, Sơn La 11); 729 nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập, sạt lở (Lai Châu 224, Lào Cai 370, Điện Biên 51, Sơn La 84); 270 nhà di dời khẩn cấp (Lào Cai 71, Lai Châu 156, Điện Biên 3, Sơn La 40); 706,95ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Lào Cai 76,45ha, Lai Châu 408,5ha, Điện Biên 28,2ha, Sơn La 193,80ha); 250 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Sạt lở nhiều điểm trên các tuyến đường tại Lai Châu như các Quốc lộ 4H, 12, 32, 279), đường tỉnh 127, 128, 129, 133, 133B, 134, 135, 138, 138C; tại Lào Cai có các Quốc lộ 279, 32 và đường tỉnh 175B; tại Sơn La có 32 vị trí đường tỉnh 109; tại Điện Biên có các Quốc lộ 12, 279, đường tỉnh 143 và các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Hiện còn ách tắc, chưa thông tuyến tại Km139+300 Quốc lộ 279, phương tiện lưu thông qua tuyến tránh Quốc lộ 279 mới (Lào Cai).

Ngoài ra, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã làm 2.500m kênh mương bị hư hỏng (Lai Châu); 51 cột điện bị gãy đổ, 40 trạm biến thế bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại trên 502,76 tỷ đồng (Lai Châu 330, Lào Cai 45,16, Sơn La 125, Điện Biên 2,6).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn về địa bàn nơi bị lũ ống, lũ quét gây ra. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Trước đó, để khắc phục hậu quả thiên tai, ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1316/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu.

Ngày 19/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia làm trưởng đoàn trực tiếp đến hiện trường, phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên người dân khu vực chịu thiệt hại do mưa lũ.

Ngày 18/7, Bộ Quốc phòng đã ban hành Công điện số 5244/CĐ-BQP về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ; ngày 17/7/2026, Bộ Tổng Tham mưu đã ban hành Công điện số 4368/CĐ-CTM về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ; chiều ngày 18/7, đoàn công tác của Quân khu 2 đi kiểm tra, phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an đã ban hành Công điện số 03/CĐ-BCH về chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ. Các địa phương huy động lực lượng, phương tiện tham gia với 3.770 người (Bộ đội 783, Dân quân tự vệ, 1.481, Công an: 552, lực lượng khác 954), 166 phương tiện các loại để tham gia cứu hộ, cứu nạn, ứng phó mưa lũ.Các Bộ: Xây dựng, Công Thương đã ban hành Công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 17/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 49/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ.

Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành văn bản số 30/BCĐ-BNNMT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Zalo Việt Nam nhắn tin, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai tới 10,3 triệu người dân tại các khu vực dự báo ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất; cử đoàn công tác đến xã Mường Than, tỉnh Lai Châu trong ngày 18/7 để phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật thống kê thiệt hại./.

Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra Chính phủ quyết định hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026 cho Lai Châu nhằm vượt qua hậu quả mưa lũ, khôi phục đời sống và phát triển kinh tế địa phương.