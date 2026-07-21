Nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở miền Trung, Quảng Ninh và Hải Phòng mưa lớn cục bộ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày và đêm 21/7, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C.

Trong khi đó, sáng sớm và sáng 21/7 khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác vào buổi sáng, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, xen kẽ những thời điểm nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 27-29 độ C vào ban đêm và 34-36 độ C vào ban ngày.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 27-30 độ C; nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi khu Tây Bắc xuống 19-22 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Riêng Quảng Ninh - Hải Phòng duy trì nền nhiệt 30-32 độ C, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, phía Nam có nơi vượt 39 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 36-39 độ C, một số nơi trên 39 độ C. Phía Nam khu vực có nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 20-23 độ C vào ban đêm và 30-33 độ C vào ban ngày, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng Thành phố Hồ Chí Minh từ 33-35 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân tại các khu vực có nắng nóng cần hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều, đồng thời chủ động các biện pháp phòng, chống cháy nổ và bảo vệ sức khỏe./.

Huế: Nắng nóng gay gắt dài ngày khiến cuộc sống người dân chật vật Trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; khiến sinh hoạt, cuộc sống của người dân chật vật.