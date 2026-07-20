Môi trường

Lâm Đồng rà soát toàn bộ hồ chứa nước chưa được cấp phép trước mùa mưa lũ

Lâm Đồng có gần 1.000 công trình thủy lợi, trong đó có hơn 500 hồ chứa nước nhưng phần lớn các công trình chưa được hoàn thiện hồ sơ về đất đai cũng như chưa được cắm mốc giới bảo vệ theo quy định.

Hưng Thịnh
Hồ chứa nước Nam Xuân triển khai trên diện tích hơn 95ha, dung tích hồ chứa gần 9,3 triệu m3, tổng mức đầu tư gần 375 tỷ đồng. (Ảnh tư liệu: Hưng Thịnh/TTXVN)
Hồ chứa nước Nam Xuân triển khai trên diện tích hơn 95ha, dung tích hồ chứa gần 9,3 triệu m3, tổng mức đầu tư gần 375 tỷ đồng. (Ảnh tư liệu: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 20/7, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ký công văn gửi các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu yêu cầu rà soát, kiểm tra, thống kê các hồ chứa nước chưa được cấp phép trên địa bàn tỉnh. Đây là thời điểm Lâm Đồng chuẩn bị bước vào cao điểm mùa mưa lũ với nhiều diễn biến khó lường có thể xảy ra do thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu kiểm tra, rà soát các ao trữ nước, hồ chứa nước được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách hoặc Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu tổ chức kiểm tra, rà soát việc quản lý, vận hành các ao trữ nước, hồ chứa do tổ chức, cá nhân làm chủ sở hữu hoặc trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, thủy lợi, môi trường, xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các trường hợp đầu tư xây dựng ao trữ nước, hồ chứa nước không đúng quy định, đặc biệt là các ao, hồ chứa trên cao có dung tích lớn nhưng chưa có giấy phép xây dựng, xây dựng sai nội dung giấy phép hoặc không tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, thi công, xây dựng, quản lý và vận hành. Đối với các trường hợp vượt thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Cũng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đối với các đập có chiều cao từ 5m trở lên hoặc hồ chứa nước thủy lợi có dung tích từ 50.000m3 trở lên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 114c/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, yêu cầu chủ sở hữu, đơn vị quản lý, khai thác khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định; trường hợp không chấp hành hoặc có nguy cơ mất an toàn phải áp dụng ngay các biện pháp bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả tổ chức thực hiện. Trường hợp không tổ chức kiểm tra, rà soát hoặc chậm trễ trong việc phát hiện, xử lý dẫn đến xảy ra sự cố đối với hồ chứa, đập, ao trữ nước trên địa bàn thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như TTXVN đã thông tin, đầu tháng 7/2026 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý các hồ chứa thủy lợi, đôn đốc, chỉ đạo các chủ hồ hoàn thiện hồ sơ về đất đai; bảo đảm vận hành an toàn hồ đập; chủ động phòng, chống thiên tai, tổ chức trực ban mùa mưa bão theo quy định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có gần 1.000 công trình thủy lợi; trong đó có hơn 500 hồ chứa nước nhưng phần lớn các công trình chưa được hoàn thiện hồ sơ về đất đai cũng như chưa được cắm mốc giới bảo vệ theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hồ chứa nước #Mùa mưa lũ #Thiên tai #Lũ lụt Lâm Đồng
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