Lâm Đồng yêu cầu các công ty thủy điện xả nước hồ chứa để đón lũ

Trước tình hình thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp, khả năng còn xuất hiện cơn bão số 15 trên Biển Đông, trong khi các hồ chứa nước trên địa bàn không còn khả năng điều tiết chống lũ, ngày 22/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các công ty thủy điện trên địa bàn xả nước trên hồ chứa với lưu lượng lớn hơn nước chảy về hồ.

Cụ thể, chiều 22/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản 6780/SNNMT-TLTNN, gửi các Công ty thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi, Đại Ninh, Trung Nam, Đồng Nai, Đồng Nai 5-TKV cùng Ủy ban Nhân dân các xã Ninh Gia, Tân Hội, Đức Trọng, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Đạ Tẻh, D'Ran, Ka Đô, Quảng Lập và Đơn Dương.

Nội dung văn bản nêu: Để tăng cường thoát nước cho lưu vực, đồng thời tạo dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và giảm lũ cho hạ du trước các nguy cơ nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng (cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng) yêu cầu các đơn vị trên thực hiện 1 số nhiệm vụ.

Trong đó các Công ty thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi, Đại Ninh, Trung Nam, Đồng Nai, Đồng Nai 5-TKV vận hành các hồ thủy điện Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5 để tiếp tục duy trì và tăng xả điều tiết với tổng lưu lượng xả về hạ du lớn hơn lưu lượng về hồ để tăng cường thoát nước cho lưu vực và hạ dần mực nước hồ, tạo thêm dung tích phòng lũ cho đến khi có các bản tin dự báo và các chỉ đạo tiếp theo.

Cụ thể Hồ Đơn Dương vận hành với lưu lượng xả về hạ du ≤ 400 m³/s. Hồ Đại Ninh vận hành với lưu lượng xả về hạ du ≤ 600 m³/s. Hồ Đồng Nai 2 vận hành với tổng lưu lượng xả về hạ du ≤ 700 m³/s. Hồ Đồng Nai 3 vận hành với tổng lưu lượng xả về hạ du ≤ 800 m³/s. Hồ Đồng Nai 5 vận hành với tổng lưu lượng xả về hạ du lớn hơn khoảng 10% lưu lượng đến hồ.

Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân các xã Ninh Gia, Tân Hội, Đức Trọng, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Đạ Tẻh, D'Ran, Ka Đô, Quảng Lập và Đơn Dương được yêu cầu tổ chức thông báo cho người dân khu vực hạ du các hồ thủy điện.

Nội dung thông báo kế hoạch xả điều tiết để thoát nước lưu vực và nâng cao dung tích phòng lũ ở các hồ chứa thủy điện để người dân nâng cao cảnh giác, có các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các xã tổ chức trực ban nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ với các công ty thủy điện để có thể kịp thời đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng nhận định mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa; cảnh báo mưa trong thời gian tới khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Khu vực có nguy cơ cao là khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai ở các xã Lạc Dương; Đam Rông 4, D'Ran, các phường Lâm Viên-Đà Lạt, Lang Biang-Đà Lạt, Xuân Trường-Đà Lạt.

Đặc biệt hiện Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đang theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp ngoài khơi Philippines có thể hình thành từ ngày 23/11 và nhiều khả năng di chuyển vào Biển Đông trong khoảng 26- 27/11. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc thành cơn bão số 15 trên Biển Đông.

Hiện lượng nước trên lưu vực sông Đồng Nai còn khá nhiều và vẫn chưa thoát hết, đặc biệt lưu lượng về hồ Đơn Dương vẫn ở mức cao; các hồ thủy trên sông Đồng Nai đang ở trạng thái đầy hồ và không còn khả năng điều tiết lũ cho hạ du trước những nguy cơ mưa lũ trong thời gian tới.

Trước đó, sáng 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo nhanh tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn từ ngày 17- 21/11. Chỉ trong vài ngày, mưa lũ gây thiệt hại cho địa phương trên 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể tính thời điểm hiện tại đã có 5 người thiệt mạng, 1 người bị thương; trên 2.000 hộ dân tại 12 địa phương bị thiệt hại về nhà cửa; 74 căn nhà bị sập, lũ cuốn trôi hoàn toàn. Mưa lũ cũng gây thiệt hại gần 3.500 ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu; trên 18.000 gia cầm, hơn 620 gia súc bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt các tuyến đèo Prenn, Mimosa, D’ran cửa ngõ dẫn vào trung tâm Đà Lạt đã bị phong tỏa do sạt lở, tỉnh Lâm Đồng phải công bố tình huống khẩn cấp./.

Xem xét, hỗ trợ 800 tỷ đồng giúp Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ Lâm Đồng đề xuất, kiến nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ kinh phí để địa phương thực hiện công tác khắc phục với số tiền 800 tỷ đồng; 1.000 tấn gạo; trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai.