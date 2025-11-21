Lâm Đồng: Mở lại đèo Sông Pha sau khi đảm bảo an toàn

Chiều 21/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng chức năng đã mở lại đèo Sông Pha trên Quốc lộ 27 để phục vụ luân chuyển hàng hóa ra phía Bắc.

Đèo Sông Pha là tuyến đường nối liền tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt quan trọng sau khi đèo Khánh Lê bị sạt lở và tê liệt từ đêm 16/11.

Trước đó, chiều 19/11, lực lượng chức năng đã cấm người dân và phương tiện qua đèo Sông Pha do xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện qua lại đoạn thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Từ 10 giờ ngày 21/11, tuyến đèo Sông Pha đã được mở lại, cho phép người và phương tiện lưu thông.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, việc mở lại đèo Sông Pha là rất cần thiết, bởi sau khi đèo Khánh Lê bị sạt lở, việc lưu chuyển hàng hóa từ Lâm Đồng ra các tỉnh khu vực miền Trung và miền Bắc gặp nhiều khó khăn.

Sau khi xác định tuyến đường đã đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã cho phép giao thông trở lại, góp phần ổn định thị trường hàng hóa.

Trước đó, ngày 19/11/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 7486/UBND-KT về việc phối hợp triển khai lực lượng chốt chặn, đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Sông Pha thuộc Quốc lộ 27 trong điều kiện mưa lũ kéo dài.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình trạng mưa lớn, lũ cục bộ đã gây sạt lở đất, đá, cây cối ngã đổ và ngập úng trên tuyến đèo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân, du khách.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân cũng như hạn chế tối đa các sự cố giao thông có thể xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng quan tâm, hỗ trợ và phối hợp triển khai lực lượng chốt chặn, tuần tra kiểm soát tại khu vực đầu đèo thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng (đèo Sông Pha), nhằm ngăn chặn các phương tiện lưu thông xuống đèo trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Đèo Sông Pha còn gọi là đèo Ngoạn Mục, nằm trên tuyến Quốc lộ 27, là tuyến giao thông huyết mạch nối liền tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) lên tỉnh Lâm Đồng. Với chiều dài khoảng 20km, đèo bắt đầu từ độ cao khoảng 200m ở chân đèo và lên tới 980m ở đỉnh đèo.

Đến chiều 21/11, Quốc lộ 27C đoạn đi qua đèo Khánh Lê vẫn đang tê liệt sau khi bị sạt lở đêm 16/11.

Trong khi đó để di chuyển thẳng từ tỉnh Lâm Đồng sang tỉnh Khánh Hòa để ra phía Bắc chỉ có 2 tuyến quốc lộ là Quốc lộ 27 đi qua đèo Sông Pha và Quốc lộ 27C đi qua đèo Khánh Lê.../.

