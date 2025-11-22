Quảng Ninh chi viện gần 45 tấn hàng cứu trợ đồng bào Lâm Đồng

Chiều 22/11, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương vận chuyển gần 45 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu (trị giá trên 2 tỷ đồng) trực tiếp vào vùng lũ tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động khẩn cấp này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và phân công Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng.

Đây là đợt vận chuyển hàng đầu tiên trong tổng kế hoạch dự kiến hỗ trợ khoảng 100 tấn hàng và 50 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để giúp tỉnh bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống được Quảng Ninh đặt ra.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 99-TB/TW của Bộ Chính trị (chiều 21/11), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp và nhanh chóng huy động tổng lực để triển khai công tác hỗ trợ. Chuyến hàng đợt I (chiều 22/11) gồm: lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo, cùng thuốc men và vật tư y tế.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ trước mắt 50 tỷ đồng từ ngân sách để tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng và nhà cửa cho người dân.

Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ và khẩn trương, thể hiện tinh thần "bảo vệ tính mạng người dân lên trên hết" và "tương thân, tương ái."

Theo đó, Quảng Ninh đã cử ngay đoàn công tác do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đến Lâm Đồng để rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại và xác định phương án hỗ trợ phù hợp, thiết thực nhất.

Đối với ngành Y tế đã khẩn trương tập kết vật tư y tế, hóa chất khử khuẩn (như 3 tấn Cloramin B, 30.000 viên Aquatabs, 500kg phèn chua) và chuẩn bị lực lượng cán bộ y tế sẵn sàng chi viện, phòng chống dịch bệnh sau lũ. Đồng thời ngành cũng huy động trên 200 cán bộ, y bác sĩ sẵn sàng lên đường để chi viện, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng lũ.

Ngành Công thương và các doanh nghiệp phối hợp huy động mì tôm, lương khô, bánh, chăn, màn. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh gửi tặng 1 tấn lương khô và 5.000 bộ quần áo, Tập đoàn TKV gửi 2.000 bộ quần áo bảo hộ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Quảng Ninh đang chủ trì huy động đợt 2 với trên 100 tấn hàng hóa, dự kiến sẽ tiếp tục được chuyển vào Lâm Đồng trong 2-5 ngày tới, nhằm chia sẻ khó khăn và giúp bà con sớm vượt qua bão lũ, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông tin: Trước mắt, tỉnh đã và đang vận chuyển khoảng 45 tấn hàng hóa hỗ trợ nhân dân vùng lũ tỉnh Lâm Đồng, gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và thuốc men.

Dự kiến trong 2-5 ngày tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục gửi thêm các đợt hàng cứu trợ, nâng tổng lượng hỗ trợ lên khoảng 100 tấn, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn và giúp bà con sớm khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống.

Với tinh thần ‘tương thân, tương ái’, bên cạnh các hoạt động khảo sát và hỗ trợ bước đầu, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn, huy động tổng lực chung tay hướng về Lâm Đồng

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ bước đầu, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã phát động đợt vận động ủng hộ bằng kinh phí và nhu yếu phẩm thiết yếu kéo dài đến ngày 10/12/2025.

Những chuyến xe chở hàng cứu trợ lăn bánh rời Quảng Ninh mang theo tấm lòng sẻ chia và tinh thần đoàn kết, góp phần tiếp sức kịp thời, thể hiện thông điệp ấm áp "không ai bị bỏ lại phía sau" đối với đồng bào vùng lũ Lâm Đồng./.

