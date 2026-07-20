Hà Nội đẩy nhanh phương án khắc phục sạt trượt tại Đền Sóc

Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp đối với sự cố sụt trượt, sạt lở mái dốc tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc, Ủy ban nhân dân xã Sóc Sơn đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án xử lý công trình, nhằm khắc phục triệt để nguy cơ sạt lở và bảo đảm an toàn cho khu di tích quốc gia đặc biệt.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trịnh Văn Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sóc Sơn, cho biết những ngày đầu mùa mưa năm 2026, do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi kết hợp diễn biến địa chất tại khu vực giáp Khu du lịch văn hóa Đền Sóc, địa phương ghi nhận hai vị trí có nguy cơ sạt trượt.

"Ngay khi phát hiện nguy cơ, Ủy ban nhân dân xã Sóc Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của thành phố kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất giải pháp xử lý. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt tình huống khẩn cấp để xử lý hai điểm sạt trượt này", ông Duy cho biết.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sóc Sơn, đến nay hai vị trí đã cơ bản ổn định nhờ các giải pháp ứng phó ban đầu được triển khai theo phương châm "4 tại chỗ", như cắm biển cảnh báo, tuyên truyền, bố trí lực lượng theo dõi hiện trường và che phủ bạt tại khu vực sạt trượt nhằm hạn chế nước mưa tiếp xúc trực tiếp với mái dốc.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Sóc Sơn cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. (Ảnh: Quốc Luỹ/TTXVN)

Đáng chú ý, lãnh đạo xã Sóc Sơn nhận định, qua theo dõi thực tế, nguy cơ sạt trượt vẫn còn khi xuất hiện các trận mưa lớn trong thời gian tới.

"Qua đánh giá, điểm có nguy cơ cao hơn nằm đối diện khu vực hồ Đền Thượng, tiếp giáp Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc. Tại đây, vết sạt trượt đã mở rộng trung bình khoảng 1m", ông Trịnh Văn Duy cho biết.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Sóc Sơn trước đó, khu vực này nằm trên sườn đồi phía Bắc hồ điều hòa số 2. Hiện trường xuất hiện các vết nứt kéo dài dọc đỉnh taluy, liên kết thành cung trượt dài khoảng 98m; nhiều vị trí xuất hiện sạt lở cục bộ, đất đá phong hóa rời rạc, cây xanh nghiêng đổ và có dấu hiệu tiếp tục dịch chuyển khi xảy ra mưa lớn.

Khu vực thứ hai nằm phía sau Đền Trình, xuất hiện hiện tượng sạt lở cục bộ mái taluy, xói lở bề mặt sườn dốc. Nước mưa làm rửa trôi lớp đất phủ, nhiều cây xanh bị trơ rễ, đất đá có xu hướng dịch chuyển xuống chân dốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến đường nội bộ phục vụ khách tham quan.

Khu vực sạt lở phía sau Đền Trình được căng dây cảnh báo, hạn chế người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm. (Ảnh: Quốc Luỹ/TTXVN)

Thời gian qua địa phương đã nghiên cứu phương án xử lý bằng công trình nhằm bảo đảm cả yêu cầu kỹ thuật lẫn cảnh quan của khu di tích. "Hiện xã đang gấp rút hoàn thiện các bước để triển khai dự án. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các sở, ngành và sự hỗ trợ kinh phí của thành phố để sớm xử lý dứt điểm các điểm sạt trượt, bảo đảm mỹ quan cũng như an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách đến Đền Sóc", ông Duy nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch xã Sóc Sơn, trên địa bàn có nhiều tuyến đường đi qua khu vực đồi dốc. Mùa mưa năm 2024 và 2025 đã từng xuất hiện một số điểm sạt trượt cục bộ, như tuyến đường lên tượng đài Thánh Gióng nhưng đều được xử lý kịp thời.

Riêng tại Đền Sóc, các điểm sạt trượt ban đầu có quy mô nhỏ, nhưng dưới tác động của các đợt mưa lớn kéo dài và quá trình phong hóa địa chất đã phát triển thành những khu vực có nguy cơ cao hơn.

Cổng vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc; các điểm sạt trượt nằm ngoài khu vực đền chính nhưng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan và an toàn nếu không được xử lý kịp thời. (Ảnh: Quốc Luỹ/TTXVN)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Sóc Sơn cho biết, do xác định Đền Sóc là khu vực trọng điểm về văn hóa, lịch sử và du lịch nên ngay khi xuất hiện dấu hiệu mất ổn định mái dốc, địa phương đã khẩn trương báo cáo thành phố để kiểm tra, đánh giá và triển khai các biện pháp xử lý.

Đến nay, sự cố chưa gây thiệt hại về người và công trình; thiệt hại chủ yếu là một số cây xanh bị nghiêng, gãy đổ.

Nhiều cây thông tại khu vực sườn đồi bị nghiêng, gãy đổ do ảnh hưởng của hiện tượng sụt trượt, sạt lở mái dốc. (Ảnh: Quốc Luỹ/TTXVN)

Theo báo cáo đề xuất xử lý khẩn cấp của Ủy ban nhân dân xã Sóc Sơn, trong giai đoạn tiếp theo, địa phương dự kiến triển khai đồng bộ các giải pháp công trình như đào hạ tải và chỉnh sửa mái dốc, tạo taluy giật cấp, gia cố chân mái bằng kè rọ đá, gia cố cục bộ bằng neo đất kết hợp lưới thép, xây dựng hệ thống thoát nước mặt và phục hồi thảm thực vật nhằm ổn định lâu dài khu vực sạt trượt, hạn chế nguy cơ tái diễn trong các mùa mưa tiếp theo./.

Hà Nội triển khai giải pháp khẩn cấp bảo vệ Đền Sóc trước nguy cơ sạt lở Hà Nội đang khẩn trương triển khai các hạng mục gia cố mái dốc, kiểm soát thoát nước và chống xói lở tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách trong mùa mưa.