Quảng Trị tiếp nhận và cứu hộ cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm

Ngày 21/7, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 1 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) do Ủy ban Nhân dân xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị bàn giao để thực hiện cứu hộ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cá thể khỉ mặt đỏ xuất hiện trong khu vườn của gia đình ông Phan Văn Hiển, trú tại thôn Phúc Tự Đông, xã Hoàn Lão. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Hiển đã chủ động trình báo chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Hoàn Lão phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và bàn giao cá thể khỉ mặt đỏ cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật để cứu hộ.

Theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, khỉ mặt đỏ thuộc Nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được quản lý.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể khỉ mặt đỏ là con đực, nặng khoảng 3,5 kg, trong tình trạng gầy và sức khỏe yếu. Các bác sỹ thú y của trung tâm đã tiến hành khám lâm sàng, đánh giá tình trạng sức khỏe, thực hiện cách ly theo quy trình và xây dựng chế độ chăm sóc, phục hồi phù hợp để phục hồi thể trạng và các tập tính hoang dã trước khi thả cá thể này về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Đại diện Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã cứu hộ 84 cá thể động vật hoang dã thuộc nhiều loài khác nhau, gồm 61 cá thể chuyển tiếp từ năm 2025 và tiếp nhận mới 23 cá thể. Trung tâm đang cứu hộ, nuôi bảo tồn và chăm sóc 60 cá thể động vật hoang dã.

Phần lớn số động vật được cứu hộ do Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp nhận từ người dân tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện động vật bị lạc sinh cảnh. Theo đại diện Trung tâm, điều này cho thấy nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng cao, đồng thời phản ánh hiệu quả phối hợp giữa chính quyền địa phương và đơn vị cứu hộ trong hoạt động bảo tồn.

Sau khi tiếp nhận, tất cả các cá thể đều được bác sỹ thú y kiểm tra, đánh giá sức khỏe và áp dụng các biện pháp chăm sóc theo đúng quy trình chuyên môn. Những cá thể bị thương hoặc suy kiệt được điều trị tích cực; các cá thể khỏe mạnh được nuôi cách ly, theo dõi và phục hồi tập tính tự nhiên trước khi tái thả. Nhờ thực hiện nghiêm ngặt quy trình cứu hộ, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ cứu hộ thành công tại Trung tâm đạt 100%.

Bên cạnh cứu hộ, Trung tâm tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động tái thả động vật hoang dã. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức 3 đợt tái thả, đưa 190 cá thể động vật hoang dã trở về môi trường tự nhiên; trong đó có 2 đợt do Trung tâm trực tiếp thực hiện với 24 cá thể và 1 đợt phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tái thả 166 cá thể./.

Quảng Trị: Tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ nguy cấp, quý hiếm Cá thể khỉ nặng khoảng 3kg, thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm, được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, được phát hiện đi lạc vào khu kho dự trữ DK4, KV9 thuộc Chi cục Dự trữ nông nghiệp khu vực 9.