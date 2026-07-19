Xã hội

Cháy bãi rác lớn ở Nghệ An, lửa lan sang rừng thông

Trong khi lực lượng chức năng đang chữa cháy bãi rác thì tàn lửa bay qua bức tường ngăn cách bãi rác và khu rừng, làm rừng thông gần đó bén lửa.

Thảo Linh

Tối 19/7, ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc (Nghệ An), cho biết chính quyền địa phương đã huy động khoảng 350 người để khống chế vụ cháy xảy ra tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Nghi Yên.

Tuy nhiên, do khối lượng rác lớn, thời tiết hanh khô, nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Vào đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống gần bãi rác Nghi Yên, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An thấy khói, lửa bốc lên nghi ngút. Các công nhân bãi rác dùng nước, phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Thời điểm này, tại khu vực bãi rác Nghi Yên có thời tiết nắng nóng kèm gió thổi mạnh. Do rác chưa được phân loại lẫn nhiều vật liệu dễ cháy thu gom nhiều ngày chưa xử lý, nên việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Trong khi lực lượng chức năng đang chữa cháy bãi rác thì tàn lửa bay qua bức tường ngăn cách bãi rác và khu rừng, làm rừng thông gần đó bén lửa.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã huy động ít nhất 5 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an, bộ đội, dân quân tự vệ địa phương tới chữa cháy.

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đơn vị quản lý, vận hành bãi rác Nghi Yên cũng điều động thêm công nhân, máy móc ở các khu vực lân cận tới giải tỏa rác, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 20 giờ tối 19/7, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy trên rừng, tuy nhiên đám cháy phía trong bãi rác vẫn chưa thể dập tắt./.

(Vietnam+)
#Cháy bãi rác Nghệ An #Chữa cháy rừng thông gần bãi rác #Khó khăn trong khống chế đám cháy #Vai trò của lực lượng cứu hộ #Nguy cơ cháy lan khu vực lân cận TP. Hà Nội
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