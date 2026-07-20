Chỉ thị 07-CT/TW: Đổi mới về tư duy, hành động trong học và làm theo Bác

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" (Chỉ thị 07).

Ngay sau khi được ban hành, Chỉ thị 07 đã được đông đảo cán bộ, đảng viên tại thành phố Đà Nẵng đón nhận, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về những điểm mới so với trước.

Chuyển từ nhận thức sang hành động cụ thể

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ nhận định, Chỉ thị bổ sung hai khái niệm rất đáng chú ý là “thực hành” và “phương pháp.”

Đây không đơn thuần là thay đổi về mặt câu chữ mà phản ánh sự phát triển trong nhận thức và yêu cầu đối với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới. Trước hết, việc nhấn mạnh “thực hành” cho thấy Bộ Chính trị đặt yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang kết quả cụ thể.

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh không dừng ở việc nghiên cứu, quán triệt hay xây dựng kế hoạch, mà phải trở thành hành vi thường xuyên trong thực thi công vụ, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp và trong từng quyết định của mỗi cán bộ, đảng viên. Có thể nói, “thực hành” chính là thước đo chân thực nhất của việc học tập.

Điểm mới thứ hai là bổ sung nội hàm “phương pháp Hồ Chí Minh.” Đây là một bước phát triển đáng chú ý. Bởi lẽ, giá trị cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở hệ thống tư tưởng hay phẩm chất đạo đức, mà còn nằm ở phương pháp lãnh đạo, làm việc và giải quyết vấn đề. Đó là phương pháp gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm; điều tra, khảo sát kỹ thực tiễn; làm việc khoa học, dân chủ, quyết đoán; biết lựa chọn việc trọng tâm, trọng điểm; luôn xuất phát từ lợi ích của nhân dân và thực tiễn đất nước.

Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu quản trị quốc gia, quản trị địa phương ngày càng hiện đại thì việc vận dụng "phương pháp Hồ Chí Minh" có ý nghĩa đặc biệt thiết thực.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Đoàn Xuân Hiếu, sự kết hợp giữa tư tưởng-đạo đức-phương pháp-phong cách cùng với yêu cầu học tập gắn với thực hành đã làm cho Chỉ thị 07 có tính toàn diện và chiều sâu hơn.

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ nhận định: Chỉ thị bổ sung 2 khái niệm rất đáng chú ý là “thực hành” và “phương pháp,” chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang kết quả cụ thể. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Điều đó cũng phù hợp với mục tiêu mà Chỉ thị xác định là xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên,” lấy chất lượng phục vụ nhân dân, hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng của kết quả học tập và thực hành theo Bác.

Chỉ thị 07 đã nhấn mạnh tinh thần “6 dám” và bản lĩnh, tư duy đổi mới. Đây là một yêu cầu rất sát thực tiễn phát triển của đất nước hiện nay. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, cải cách mạnh mẽ bộ máy, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế.

Trong bối cảnh đó, nếu đội ngũ cán bộ vẫn giữ tư duy an toàn, sợ sai, né tránh trách nhiệm hoặc chỉ làm theo lối mòn thì khó tạo ra những bước đột phá cần thiết. Vì vậy, Chỉ thị 07 đặt vấn đề học tập và thực hành theo Bác trước hết phải thể hiện ở bản lĩnh và tư duy đổi mới, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung để tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt và khơi thông nguồn lực phát triển.

Ông Đoàn Xuân Hiếu nhận định, đây là cách tiếp cận rất thực tiễn. Bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương tiêu biểu của tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết đoán trong hành động, nhưng mọi sự đổi mới đều dựa trên lợi ích của nhân dân và đất nước.

Điều đáng chú ý là Chỉ thị 07 không cổ vũ hành động mạo hiểm, tùy tiện, mà nhấn mạnh việc dám đổi mới trong khuôn khổ kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vì lợi ích chung. Đây là sự cân bằng cần thiết giữa đổi mới với trách nhiệm giải trình, giữa sáng tạo với kỷ cương...

Đổi mới tư duy, bản lĩnh để phát triển kinh tế-xã hội

Ông Nguyễn Như Công, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành cho rằng: Chỉ thị 07 có nhiều điểm mới mang tính đột phá, toàn diện và quyết liệt hơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Nguyễn Như Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành cho rằng, Chỉ thị 07 có nhiều điểm mới mang tính đột phá, toàn diện và quyết liệt hơn. Qua đó, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung vào việc vận dụng các phương pháp để triển khai, thực hành trong công việc thực tiễn hằng ngày. Chỉ thị 07 cũng nhấn mạnh tinh thần "bản lĩnh, tư duy đổi mới": Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung để tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt và khơi thông nguồn lực phát triển.

Liên hệ thực tiễn tại địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành cho biết, xã đang đẩy mạnh khơi thông các nguồn lực để phát triển, từng bước trở thành vùng động lực kinh tế, cực tăng trưởng phía Nam của thành phố Đà Nẵng.

Địa phương đang tập trung hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn xã đạt gần 6.400 tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán cả năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Núi Thành đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng với nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thu hút gần 100 bài dự thi; hơn 900 lượt tin, bài, hình ảnh tuyên truyền được đăng tải trên các nền tảng số của địa phương.

Việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được tổ chức nghiêm túc với hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tích cực khi kết nạp mới 51 đảng viên, đạt gần 74% chỉ tiêu năm…

Trong thời gian tới, xã Núi Thành tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh tạo động lực phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Trong đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức của xã đã hoàn thành chương trình "Bình dân học vụ số". Các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò. Xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 9.400 hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 97%...

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành cho biết, địa phương tiếp tục vận động người dân hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới; tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm; phát triển kinh tế biển, tăng cường thu hút đầu tư các ngành vận tải biển, cảng biển, du lịch biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực hiện các quy định về chống khai thác IUU. Địa phương xây dựng đô thị hạt nhân tạo cực tăng trưởng phía Nam của Đà Nẵng; xây dựng làng công nhân tự quản hướng đến làng công nhân hạnh phúc…

Bên cạnh đó, xã tiến hành xây dựng các đề án, đồ án làm cơ sở để phát huy lợi thế hiện có, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội như: Đề án phát triển kinh tế biển; Đề án xây dựng đô thị hạt nhân; Đề án xây dựng xã/phường xã hội chủ nghĩa; Đồ án quy hoạch phân khu của xã; Đề án sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ sạt lở do thiên tai, các khu tái định cư phục vụ các dự án lớn...

Đây là những nhiệm vụ mới, yêu cầu cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, tạo động lực để xã Núi Thành phát triển. Đó cũng là yêu cầu về bản lĩnh, tư duy đổi mới đối với cán bộ trong thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị…/.

Chỉ thị 07-CT/TW: Học Bác phải gắn với thực hành và kết quả cụ thể Với nhiều điểm mới, Chỉ thị 07-CT/TW nhấn mạnh việc đẩy mạnh học tập, thực hành, lấy hiệu quả công việc và những kết quả cụ thể làm thước đo.

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