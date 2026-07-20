Hà Nội: Liên ngành phối hợp ngăn chặn các hình thức xâm hại trẻ em

Chiều 20/7, tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan gồm: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Y tế thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức ký kết Quy chế phối hợp liên ngành “Phối hợp liên ngành trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại trẻ em.”

Theo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Thị Thu Nguyệt, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Các hành vi xâm hại không chỉ xảy ra trong môi trường gia đình, nhà trường, cộng đồng mà còn trên không gian mạng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sự phát triển về thể chất, tinh thần và tương lai của trẻ em. Đây không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là vấn đề xã hội, nhân văn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Thực tiễn công tác giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em cho thấy, công tác phối hợp giữa Cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ quan chính quyền địa phương từ trước đến nay đã đạt được kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn chưa thực sự đồng bộ; vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, xác minh nguồn tin về tội phạm, thu thập chứng cứ, giám định, lấy lời khai, bảo vệ người bị hại là trẻ em và phối hợp xử lý vụ việc.

Nếu sự phối hợp giữa các cơ quan không chặt chẽ, thiếu thống nhất hoặc chưa kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giải quyết vụ án, thậm chí có thể làm mất chứng cứ, kéo dài thời gian xử lý hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Phó Viện trưởng Lê Thị Thu Nguyệt nhấn mạnh, việc xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp liên ngành là yêu cầu khách quan và cấp thiết.

Quy chế gồm 4 chương, gồm 16 điều, quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; phối hợp trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án xâm hại trẻ em…

Qua đó, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền phối hợp giữa Cơ quan tiến hành tố tụng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội; góp phần nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố ngay từ giai đoạn đầu.

Đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định trong việc thu thập chứng cứ, xác định sự thật khách quan của vụ việc xâm hại trẻ em và bảo đảm việc khởi tố, điều tra đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hoài Nam đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, tham gia ý kiến và hoàn thiện Quy chế trong thời gian ngắn nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Để Quy chế sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Viện trưởng Nguyễn Hoài Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung đã ký, bảo đảm thống nhất nhận thức và trách nhiệm; tăng cường trao đổi thông tin, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả để tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp.

Theo Ban tổ chức, Quy chế này được đặt ra nhằm bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Quá trình tố tụng, trẻ em là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng các cơ quan bảo vệ trẻ em, cơ quan y tế, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ giúp hạn chế việc trẻ phải khai báo nhiều lần, giảm thiểu tổn thương tâm lý thứ cấp, đồng thời tạo điều kiện để trẻ được hỗ trợ toàn diện cả về pháp lý, y tế và tâm lý.

Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, đồng thời phát huy trách nhiệm của từng ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tạo nền tảng xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em Thủ đô./.

Tổng đài 111 cảnh báo gia tăng các vụ bạo lực và xâm hại trẻ em Tháng 4/2026, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi đến, tăng 9.519 cuộc so với tháng trước; 724 lượt thông báo qua ứng dụng Zalo và app hỗ trợ bảo vệ trẻ em.