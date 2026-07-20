500 ngày đêm nối nhịp trở về: Hành trình "trả lại tên" cho các liệt sỹ

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày đất nước thống nhất nhưng vẫn còn hàng nghìn liệt sỹ chưa được xác định danh tính, chưa thể trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Với quyết tâm chính trị cao và đạo lý "uống nước nhớ nguồn," Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đang được triển khai tích cực trên cả nước.

Đây không chỉ là nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ mà còn là hành trình tri ân, trả lại tên cho những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mệnh lệnh từ trái tim

Giữa cái nắng oi nồng của mùa Hè, các cán bộ, chiến sỹ Đội 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ khai quật, cất bốc hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sỹ để phục vụ công tác lấy mẫu ADN.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng, thành viên Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, việc lấy mẫu đòi hỏi sự khẩn trương nhưng phải bảo đảm sự tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối trong từng công đoạn.

Mặc dù thời tiết Quảng Trị thời điểm này nắng nóng gay gắt, điều kiện làm việc ngoài trời nhiều khó khăn song cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Bản thân anh cùng các đồng đội cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được góp một phần công sức vào nhiệm vụ ý nghĩa này, góp phần trả lại tên cho các liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Trong quá trình khai quật, để không thay đổi kết cấu các phần mộ, các cán bộ, chiến sỹ Đội 584 đã tự chế thiết bị ròng rọc có thể di chuyển bằng bánh răng kết hợp hệ thống giá đỡ, dây xích...

Sáng kiến này vừa giảm sức người, giúp việc triển khai nhanh chóng, thuận tiện hơn, vừa giữ nguyên vẹn kết cấu ngôi mộ. Song song với việc khai quật, thu nhận mẫu, công tác số hóa dữ liệu cũng được thực hiện nghiêm ngặt nhằm phục vụ công tác quản lý, đối chiếu và xác minh danh tính liệt sỹ sau này.

Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có 157 nghĩa trang liệt sỹ với hơn 74.000 phần mộ cùng 288 công trình ghi công liệt sỹ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, trong Chiến dịch 500 ngày đêm, địa phương sẽ tiến hành khai quật, lấy mẫu giám định ADN hơn 22.000 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Giữa không gian tĩnh lặng của Nghĩa trang Liệt sỹ Tri Tôn (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), từng tổ công tác lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ. Trên từng phần mộ, cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng chuyên môn cẩn trọng bóc tách những lớp đất, đá, ghi chép thông tin, chụp ảnh, số hóa dữ liệu. Mỗi thao tác đều được tiến hành nghiêm túc, chính xác, đầy sự kính trọng đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 515), toàn tỉnh hiện quản lý 20 nghĩa trang, với 35.945 phần mộ; trong đó, còn 15.753 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin. Riêng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tri Tôn có 1.185 phần mộ, trong đó còn 580 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu để giám định ADN.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết, mặc dù triển khai muộn hơn các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 và gặp nhiều khó khăn về thời tiết, lẫn thời gian nhưng bằng “mệnh lệnh từ trái tim,” An Giang quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/4/2027 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đây không đơn thuần là nhiệm vụ chính trị mà là nghĩa cử tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình, thân nhân liệt sỹ.

ADN - chìa khóa mở cánh cửa đoàn tụ

Việc ứng dụng công nghệ ADN đang mở ra thêm cơ hội xác định danh tính cho những liệt sỹ còn thiếu thông tin. Đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin do Bộ Công an phối hợp với các địa phương triển khai chính là tia hy vọng còn lại với hàng nghìn gia đình liệt sỹ.

Những ngày qua, giữa không khí khẩn trương tại các điểm thu nhận mẫu, dễ dàng bắt gặp những ánh mắt đầy hy vọng của các thân nhân liệt sỹ. Nhiều người đã tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn cố gắng đến lấy mẫu ADN.

Sau khi lấy mẫu, các mẫu sinh phẩm được đóng gói, mã hóa, niêm phong và chuyển đến đơn vị giám định ADN để phục vụ đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sỹ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Trên tay họ là những tấm giấy báo tử đã ố vàng, vài dòng thông tin ít ỏi được gìn giữ suốt hàng chục năm và một niềm hy vọng chưa bao giờ nguôi biết chính xác nơi người thân yên nghỉ. Với họ, mẫu ADN không đơn thuần là dữ liệu phục vụ giám định mà còn là nơi gửi gắm niềm hy vọng sau hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm.

Tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN ở phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), nhiều thân nhân liệt sỹ lặng lẽ chờ đến lượt thực hiện các thủ tục.

Ở tuổi 74, bà Nguyễn Thị Mai, thôn Tây Bắc, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh vẫn mang theo nỗi trăn trở của gia đình suốt hơn nửa thế kỷ. Mẹ bà có hai người con trai đều hy sinh trong kháng chiến vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ.

Bà nghẹn ngào chia sẻ, nguyện vọng lớn nhất phần đời còn lại của bà là tìm được các anh về với gia đình, quê hương. Bà đã có tuổi không thể đi tìm các anh được nên khi biết thông tin triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, bà rất vui mừng và hi vọng sẽ đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.

Ông Nguyễn Huỳnh Phan, thân nhân liệt sỹ Dương Công Nghiệp (An Giang) cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi được lấy mẫu ADN.

Ông xúc động nói đây là việc làm rất ý nghĩa, thắp lên hy vọng cho gia đình trên hành trình tìm kiếm, xác định danh tính người thân đã hy sinh. Giống như ông Phan, nhiều thân nhân liệt sỹ đã ở tuổi xưa nay hiếm, sức yếu, đi lại khó khăn. Để hỗ trợ, cán bộ Công an tỉnh An Giang đã mang thiết bị đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang khẳng định mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là hoàn thành việc lấy mẫu hay số hóa dữ liệu mà quan trọng hơn là tạo cơ sở khoa học để nhiều liệt sỹ có cơ hội được xác định danh tính trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ chưa xác định được danh tính trước ngày 30/4/2027, tỉnh tiếp tục triển khai lấy mẫu đối với những phần mộ đã có một phần thông tin nhưng chưa đủ cơ sở xác định danh tính. Cùng với sự phát triển của công nghệ giám định ADN, cơ hội “trả lại tên” cho các liệt sỹ sẽ ngày càng rộng mở.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân

Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Chiến dịch đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm: Tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sỹ; hoàn thành lấy mẫu hài cốt đối với khoảng 230.000 mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sỹ và hài cốt tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sỹ; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh; đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Tuyên Quang (Vị Xuyên), Lào Cai, Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sỹ.

Sau hơn 4 tháng triển khai Chiến dịch, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.400 hài cốt liệt sỹ. Riêng tại Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 mộ liệt sỹ.

Tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), tính đến ngày 18/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sỹ; 2 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể và một số bộ di vật. Trong đợt tìm kiếm, quy tập lần này đã xác định được danh tính liệt sỹ Huỳnh Văn Quên, quê tại Long An (nay là tỉnh Tây Ninh).

Lực lượng chức năng cũng phát hiện một số khu vực có khả năng có nhiều mộ liệt sỹ như: Khu vực Câu Nhi xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào rạng sáng 26/5/1972; đường Trường Chinh (thuộc phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi); Nhà lao Thành Diên Khánh (Khánh Hòa)…

Ngày 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh). Đồng chí khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân; là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thị sát khu vực các lực lượng chức năng đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Mỗi bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sỹ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn; cần nghiên cứu tổng kết thành mô hình để từng bước triển khai phù hợp trên phạm vi cả nước, hướng tới mục tiêu tìm kiếm tối đa các hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình. Các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu bảo tồn các địa điểm tìm thấy mộ liệt sỹ tiêu biểu, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân các thế hệ đi trước.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng. Thủ tướng nêu rõ, bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sỹ về với gia đình, quê hương.

Các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, các cấp, ngành quán triệt yêu cầu tìm kiếm, quy tập hài cốt anh hùng liệt sỹ bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra. Việc tìm kiếm, quy tập phải thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính của các liệt sỹ.

Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ mà còn là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Với sự chung sức của cả hệ thống chính trị và những tiến bộ của khoa học, công nghệ, hành trình "trả lại tên" cho các anh hùng liệt sỹ sẽ tiếp tục được nối dài, để mỗi người con đã hy sinh vì Tổ quốc đều có cơ hội trở về với quê hương, gia đình./.

Ninh Bình: Để những phần mộ liệt sỹ không còn vô danh Những ngày tháng Bảy tri ân, trên khắp các nghĩa trang liệt sỹ tại tỉnh Ninh Bình, các lực lượng chuyên môn đang khẩn trương thực hiện từng công đoạn lấy mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN.