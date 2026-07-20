Cà Mau: Nỗ lực để nhanh chóng xác định danh tính liệt sỹ chưa có thông tin

Tỉnh Cà Mau đang triển khai tích cực Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Tỉnh hiện có 11 nghĩa trang liệt sỹ với 16.721 mộ liệt sỹ, trong đó có 3.382 mộ chưa xác định được thông tin và 91 nghĩa trang tạm. Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh đã tiến hành khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sỹ tại một số xã, phường, xác minh được thông tin 2 mộ liệt sỹ tại xã Biển Bạch.

Đơn vị đã phối hợp với Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang tạm xã Hưng Mỹ. Ban chỉ đạo 515 tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và tiến hành lấy 237 mẫu hài cốt tại Nghĩa trang liệt sỹ Xã Trần Văn Thời. Tỉnh đang tiến hành lấy mẫu tại nghĩa trang xã Phước Long, với 761 mộ chưa xác định thông tin.

Dựa vào các nguồn tin được nhân dân cung cấp, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, xác minh thông tin mộ liệt sỹ tại một số xã, phường.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đang phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các bên liên quan thu thập, xác minh thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ, để có thông tin chính xác; đẩy mạnh tuyên truyền để huy động sự tham gia của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sỹ; khảo sát thực địa, tìm kiếm, quy tập tại những địa điểm có căn cứ xác minh.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ gặp nhiều khó khăn. Nghĩa trang đã qua nhiều lần trùng tu, nâng cấp; nhiều hài cốt đã phân hủy mạnh, nguồn mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ còn hạn chế nên quá trình giám định gặp nhiều khó khăn.

Quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sỹ rơi vào giai đoạn mùa mưa nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ lấy mẫu. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, ứng dụng khoa học công nghệ để từng bước tháo gỡ khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt này để tìm lại tên, trả lại danh tính cho những người đã ngã sống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để các anh được trở về trong vòng tay gia đình và sự tri ân của quê hương, đất nước.

Với các gia đình chính sách, Chiến dịch 500 ngày đêm góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát cho những người mẹ, người vợ và người con đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.

Ông Hứa Như Ý (ấp Long Thành, xã Phước Long) có người em hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ chưa tìm được hài cốt. Ông chi sẻ: Đảng, nhà nước, triển khai chiến dịch 500 ngày đêm nên gia đình rất xúc động, hy vọng sẽ tìm được hài cốt của người thân.

Gia đình sẽ chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ đối chiếu, xác minh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh chia sẻ Cà Mau xác định việc lấy mẫu, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn đặc biệt sâu sắc, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cà Mau sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để xác định được thông tin, tìm kiếm những hài cốt liệt sỹ hiện nay chưa được tìm thấy.

Tỉnh đẩy mạnh tiến độ xác định danh tính các hài cốt liệt sỹ chưa rõ thông tin, quyết tâm cuối năm 2026 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu cho toàn bộ 3.382 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin để lấy mẫu giám định ADN.

Cà Mau triển khai thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Công an tỉnh tổ chức thu nhận mẫu tại 3 điểm cố định gồm: Hội trường Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh), Hội trường Công an xã Cái Nước và Hội trường Công an phường Giá Rai.

Tỉnh thành lập ba tổ công tác lưu động đến tận nhà các thân nhân liệt sỹ tuổi cao, sức yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại để thực hiện lấy mẫu.

Tại các điểm thu nhận, quy trình tiếp nhận thông tin, đối chiếu hồ sơ và lấy sinh phẩm ADN được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chính xác, an toàn và thuận tiện./.

Mùa Vu lan-Báo hiếu 2026: Hướng đến các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ Cả nước đang thực hiện chiến dịch đặc biệt 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ càng làm cho Lễ hội Vu lan-Báo hiếu thiêng liêng và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

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