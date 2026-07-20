Mùa Vu lan-Báo hiếu 2026: Hướng đến các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ

Nhân mùa Vu lan-Báo hiếu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn các tăng ni, tín đồ, Phật tử và người dân tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa," thăm và tặng quà đối tượng người có công với đất nước, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

Theo Thông bạch Vu lan-Báo hiếu 2026 do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký ngày 20/7, Lễ hội Vu lan của Đạo Phật từ lâu đã hòa quyện với đạo lý và truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam và tục thờ cúng ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hình thành mùa lễ hội Vu lan-Báo hiếu.

Đây là thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu với cha mẹ, ông bà và những người thân yêu, đồng thời cũng là thời gian tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, anh hùng dân tộc, anh hùng liệt sỹ.

Mùa Vu lan-Báo hiếu 2026 diễn ra đúng vào dịp Kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đặc biệt là cả nước đang thực hiện mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người Việt Nam trong chiến dịch đặc biệt 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ càng làm cho Lễ hội Vu lan-Báo hiếu thiêng liêng và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện; Tăng Ni, tín đồ, Phật tử tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa,” thăm và tặng quà đối tượng người có công với đất nước, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ trên địa bàn.

Các cơ sở thờ tự tổ chức đại lễ cầu siêu, thắp nến tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ; tụng kinh, thuyết giảng ý nghĩa Vu lan-Báo hiếu; nghi thức Bông hồng cài áo tri ân công đức sinh thành của cha mẹ; chương trình nghệ thuật công cha nghĩa mẹ... khi được sự chấp thuận của chính quyền các cấp.

Thời gian tổ chức vào các ngày trong tháng Bảy âm lịch năm Bính Ngọ; Chính lễ vào ngày Rằm tháng Bảy tức 27/8./.

Lễ Vu Lan báo hiếu - Ẩn chứa những giá trị nhân văn sâu sắc Lễ Vu Lan không chỉ là một nghi lễ Phật giáo, mà còn là dịp thiêng liêng để nhắc nhở mọi thế hệ ghi nhớ và tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và tổ tiên.