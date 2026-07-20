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Sau 14 năm, "Gangnam Style" lập kỷ lục 6 tỷ lượt xem trên YouTube

Bản hit toàn cầu của nam ca sỹ Psy tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng K-pop khi duy trì sức hút mạnh mẽ suốt hơn một thập kỷ, mở đường cho âm nhạc Hàn Quốc vươn tầm thế giới.

Trường Giang
Một cảnh trong ca khúc "Gangnam Style". (Ảnh: Youtube)
Một cảnh trong ca khúc "Gangnam Style". (Ảnh: Youtube)

Video âm nhạc (MV) "Gangnam Style" của ca sỹ Psy đã vượt mốc 6 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành MV K-pop đầu tiên đạt cột mốc này, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của bản hit từng tạo nên hiện tượng âm nhạc toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Công ty quản lý P.Nation cho biết MV đạt 6 tỷ lượt xem vào chiều 17/7, gần 14 năm sau khi phát hành ngày 15/7/2012. Trước đó, MV cán mốc 5 tỷ lượt xem vào cuối năm 2023 và mất khoảng 2 năm rưỡi để tăng thêm 1 tỷ lượt xem.

Ra mắt năm 2012, "Gangnam Style" nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ giai điệu sôi động, ca từ hài hước và điệu nhảy "cưỡi ngựa" mang tính biểu tượng. Ca khúc không chỉ tạo nên cơn sốt trên các nền tảng trực tuyến mà còn góp phần đưa K-pop tiếp cận mạnh mẽ thị trường âm nhạc quốc tế.

MV này cũng ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử khi trở thành video đầu tiên trên YouTube đạt 1 tỷ lượt xem vào tháng 12/2012. Trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, ca khúc từng giữ vị trí á quân trong 7 tuần liên tiếp, thành tích hiếm có đối với một bài hát tiếng Hàn vào thời điểm đó.

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Ca sỹ Psy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chia sẻ với báo giới, Psy cho rằng YouTube đã góp phần thay đổi cục diện của làn sóng Hallyu trên thế giới và "Gangnam Style" là minh chứng đầu tiên cho thấy nền tảng này có thể đưa âm nhạc Hàn Quốc đến với khán giả toàn cầu.

Để đánh dấu cột mốc mới, trong đêm diễn thuộc chương trình "Psy Summer Swag 2026" tại thành phố Gwacheon, tỉnh Gyeonggi, Psy đã xuất hiện với bộ trang phục từng sử dụng trong MV "Gangnam Style".

Nam ca sỹ cho biết sẽ đăng tải video màn trình diễn này lên YouTube như lời tri ân người hâm mộ đã đồng hành, góp phần đưa MV trở thành video K-pop đầu tiên đạt 6 tỷ lượt xem./.

(TTXVN/Vietnam+)
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