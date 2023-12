Những video được xem nhiều nhất trên Youtube: Gangnam Style bị đẩy khỏi Top 10

Top 10 video trên Youtube được xem nhiều nhất mọi thời đại tính đến thời điểm tháng 12/2023 thì tất cả đều là MV ca nhạc. Đáng chú ý, trong khi Baby Share vững vàng Top 1 thì Gangnam Style lần đầu tiên "trượt" khỏi Top 10 video được xem nhiều nhất trên Youtube từ trước tới nay.

10. "Học màu sắc qua các quả trứng trong trang trại" của Miroshka TV (5,034 tỷ lượt xem)

Video "Học màu sắc qua các quả trứng trong trang trại" của Miroshka TV.

Đây là một video Youtube tiếng Nga dài 5 phút với nội dung dạy trẻ em về 6 màu sắc cơ bản: Đen, nâu, hồng, trắng, đỏ và xanh lam thông qua những quả trứng hoạt hình trong trang trại.

Mặc dù là video được tường thuật bằng tiếng Nga nhưng người xem có thể chọn phụ đề tiếng Anh.

9: "Uptown Funk" của Mark Ronson feat. Bruno Mars (5,11 tỷ lượt xem)

"Uptown Funk" của Mark Ronson feat. Bruno Mars.

Uptown Funk ra mắt trên Youtube vào tháng 11/2014 và nhanh chóng trở thành một trong những video được xem nhiều nhất từ trước tới nay.

Video ca nhạc này đã giành giải Bản thu âm của năm và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 58.

8. "Phonics Song with Two Words" của ChuChu TV (5,62 tỷ lượt xem)

"Phonics Song with Two Words" của ChuChu TV.

Video Youtube dành cho trẻ em với nội dung dạy chữ cho các bé. Video này được ra mắt vào tháng 3/2014. Với nội dung đơn giản, dễ hiểu, đây chính là video được nhiều phụ huynh cho trẻ nhỏ xem đi xem lại nhiều lần để học thuộc chữ cái.

7. Wheels on the Bus của Cocomelon Nursery Rhymes (5,78 tỷ lượt xem)

MV Wheels on the Bus của Cocomelon Nursery Rhymes.

Bài hát được ra đời vào tháng 5/2018 nhưng đã nhanh chóng đạt 5,78 tỷ lượt xem. Giai điệu vui nhộn cùng lời hát dễ thuộc dễ nhớ đã giúp MV này lọt Top những video được xem nhiều nhất trên Youtube.

6. "See You Again" của Wiz Khalifa feat. Charlie Puth (6,12 tỷ lượt xem)

"See You Again" của Wiz Khalifa hát cùng Charlie Puth.

"See You Again" được ra đời từ tháng 4/2015. Ca khúc cuối cùng đầy cảm xúc từ Furious 7 là một lời tri ân với ngôi sao quá cố của bộ phim, Paul Walker. Hiện tại đây vẫn là một trong số ít những MV không phải cho thiếu nhi nằm trong Top bảng xếp hạng video được xem nhiều nhất của Youtube.

'Baby Shark Dance' là video đầu tiên có 10 tỷ lượt xem trên YouTube "Baby Shark Dance" thu hút hơn 10 tỷ lượt xem, bỏ rất xa vị trí á quân - video âm nhạc "Despacito" của Luis Fonsi và Daddy Yankee, chỉ đạt được 7,7 tỷ lượt xem.

5. "Shape of You" của Ed Sheeran (6,16 tỷ lượt xem)

Ca khúc "Shape of You" của Ed Sheeran.

Chàng ca sĩ, nhạc sĩ người Anh Ed Sheeran có rất nhiều bài hit trong sự nghiệp của mình, nhưng về mặt thương mại thì Shape of You rõ ràng đạt vị trí quán quân.

Khi được ra mắt năm 2017, Shape of You với giai điệu bắt tai dễ thuộc nhanh chóng trở thành bản nhạc được bật khắp nơi với 6,16 tỷ lượt xem sau 6 năm.

4. "Bath Song" của Cocomelon Nursery Rhymes (6,54 tỷ lượt xem)

"Bath Song" của Cocomelon Nursery Rhymes.

Bài hát dài chưa đến 3 phút, có phần điệp khúc lặp lại và giai điệu giống Baby Shark, nhưng hình ảnh và màu sắc hài hòa, dễ thương đã để lại sự thích thú trong lòng các bạn nhỏ.

3. "Johny Johny Yes Papa" của LooLoo Kids (6,85 tỷ lượt xem)

"Johny Johny Yes Papa" của LooLoo Kids.

Video Youtube "Johny Johny Yes Papa" biến tấu theo giai điệu quen thuộc của "Twinkle, Twinkle, Little Star." Đây là video ca nhạc hoạt hình ngắn với lời bài hát ngắn ngọn, dễ thương và vẫn vững vàng với vị trí Top 3 trong những năm vừa qua.

2. "Despacito" của Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee (8,34 tỷ lượt xem)

Cá khúc "Despacito" của Luis Fonsi song ca cùng Daddy Yankee.

Ca khúc hit toàn cầu này nắm giữ kỷ lục là video được xem nhiều nhất YouTube trong thời gian lâu nhất trước khi bị "Baby Shark" đánh bại. Dù đã ra mắt từ năm 2017 nhưng đây vẫn là MV ca nhạc giữ vững phong độ nhất ở Top 2 với 8,34 tỷ lượt xem.

Despacito đã phát hành trên Youtube vào tháng 1/2017 và đạt hơn 1 tỉ lượt xem chỉ sau 97 ngày cán mốc có số người xem nhiều nhanh thứ 2 từ trước đến nay. Sau đó, video tiếp tục trở thành video nhanh nhất cán mốc 2 tỉ lượt xem.

1. "Baby Shark Dance" của Pinkfong (13,81 tỷ lượt xem)

Bài hát "Baby Shark Dance" của Pinkfong.

Sau nhiều năm ra mắt, đây vẫn là video được xem nhiều nhất trên YouTube. Bản nhạc trẻ con vui nhộn này đã vượt qua "Despacito" vào năm 2020 để giành lấy danh hiệu video được xem nhiều nhất. Chỉ trong vòng 1 năm từ năm 2022, video ca nhạc này đã có thêm gần 2 tỷ lượt xem trên Youtube./.