Festival Biển Khánh Hòa 2026: Dàn hoa hậu gây chú ý với màn diễu hành đặc biệt

Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế” vừa diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, ẩm thực, thi đấu thể thao, thu hút đông đảo người dân, du khách.

Tham gia lễ hội năm nay, Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh, cùng Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 Lê Phương Khánh Như xuất hiện lộng lẫy cùng vương miện, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân và du khách.

Đặc biệt, lễ hội chính là dịp để Hoa hậu Lê Hoàng Phương trở về quê hương Khánh Hòa. Cô bày tỏ cảm thấy tự hào khi được đồng hành, hòa mình vào không khí Festival Biển và góp phần lan tỏa vẻ đẹp quê hương đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

“Mỗi lần trở về Khánh Hòa, tôi luôn cảm nhận được sự yêu thương, gần gũi từ người dân quê nhà. Được đứng giữa không khí sôi động của Festival Biển, gặp gỡ bà con và cảm nhận sự phát triển của thành phố biển khiến tôi càng thêm tự hào,” Lê Hoàng Phương chia sẻ.

Trong khuôn khổ Festival, dàn hoa hậu, á hậu còn góp mặt tại Lễ hội Carnival – Diễu hành xe hoa du lịch, một điểm nhấn đặc sắc của mùa lễ hội năm nay.

Màn diễu hành của các nàng hậu khuấy động bầu không khí lễ hội, mang đến những sắc màu rực rỡ cho đêm Carnival. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Diện những trang phục mang dấu ấn truyền thống Việt Nam, các người đẹp góp phần lan tỏa, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, sản vật, du lịch và khát vọng phát triển của Khánh Hòa với các chủ đề: Thiên đường nghỉ dưỡng - Chạm tới đẳng cấp quốc tế, Khánh Hòa công nghiệp - Động lực kinh tế, Tinh hoa sản vật Xứ trầm - Biển yến, Dấu ấn di sản - Hồn Việt giữa biển xanh.

Màn diễu hành của các nàng hậu khuấy động bầu không khí lễ hội, mang đến những sắc màu rực rỡ cho đêm Carnival. Từng nhiều lần đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, du lịch và giải trí tại thành phố biển Nha Trang, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Phan Phương Oanh hay Á hậu Lê Phương Khánh Như bày tỏ niềm vui khi có dịp quay lại nơi đây.

Đặc biệt, lần trở lại Festival Biển Khánh Hòa 2026 không chỉ mang đến cho các người đẹp những trải nghiệm đáng nhớ mà còn là cơ hội để đồng hành quảng bá hình ảnh Nha Trang – Khánh Hòa, điểm đến ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Ban tổ chức kỳ vọng mỗi du khách tham gia lễ hội sẽ trở thành một "đại sứ" quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người Khánh Hòa đến với bạn bè thế giới.

Nối tiếp Festival Biển, thời gian tới Khánh Hòa sẽ đăng cai nhiều sự kiện quy mô quốc tế, trong đó có vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 (Miss World) và Hoa hậu Hoàn vũ Miss Cosmo./.

Lần trở lại Festival Biển Khánh Hòa 2026 không chỉ mang đến cho các người đẹp những trải nghiệm đáng nhớ mà còn là cơ hội để đồng hành quảng bá hình ảnh của thành phố biển. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hàng loạt sự kiện nổi bật tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 có hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, sự kiện, dự kiến thu hút khoảng 600.000 đến 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.