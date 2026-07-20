Kêu gọi cung cấp thông tin, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang tạm

Ngày 20/7, chính quyền xã Hòa Hiệp (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào thăm dò, tìm kiếm nơi an táng hài cốt liệt sỹ liên quan đến Bệnh viện K76A trên địa bàn.

Theo tư liệu lịch sử, Bệnh viện K76A thuộc Quân khu 7 được thành lập khoảng năm 1965 tại xã Hòa Hiệp nằm trong khu vực rừng rậm với địa bàn chia làm 3 khu chức năng.

Bệnh viện có nhiệm vụ trọng yếu là cứu chữa thương bệnh binh và cung cấp đồ dùng y tế cho các đơn vị điều trị như Bệnh viện K10, Đại đội 24 Quân y, đặc biệt là phục vụ trong Chiến dịch Bình Giã (tháng 12/1964-1/1965). Giai đoạn chiến tranh ác liệt, nhiều cán bộ, chiến sỹ, thương binh đã hy sinh trong quá trình chiến đấu và điều trị tại đây.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” của Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 18/7, lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm tại khu vực nghi có một liệt sỹ thuộc ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp.

Tuy nhiên, do thời gian đã lùi xa, địa hình thay đổi đáng kể khiến việc xác định vị trí, tọa độ gặp nhiều khó khăn. Trước đó, vào năm 1996, hai bộ hài cốt liệt sỹ đã được tìm thấy tại khu vực này nhưng đợt khảo sát mở rộng hiện nay vẫn chưa phát hiện thêm thông tin mới.

Để công tác quy tập sớm đạt kết quả, nhanh chóng đưa các anh hùng liệt sỹ về với quê hương, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp kêu gọi người dân, cựu chiến binh, những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ hoặc có người thân từng gắn bó với Bệnh viện K76A cung cấp thông tin liên quan.

Mỗi ký ức, tài liệu như sơ đồ, thư từ, nhật ký hay lời kể về nơi chôn cất liệt sỹ đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng để làm sáng tỏ các dấu tích lịch sử.

Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp đề nghị, mọi thông tin đóng góp về địa chỉ: Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp (Thành phố Hồ Chí Minh) qua Trung tá Tô Văn Khuê-Chính trị viên phó, số điện thoại: 0332.339.332.

Việc cung cấp thông tin không chỉ giúp xác định chính xác vị trí chôn cất các anh hùng liệt sỹ mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” cao đẹp của dân tộc.

Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ còn sót lại tại nghĩa trang tạm ấp Tân Hòa

Lực lượng chức năng thắp hương viếng các liệt sỹ vừa tìm được tại Nghĩa trang liệt sỹ tạm ấp Tân Hòa. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Thượng tá Trần Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt Ủy ban Nhân dân còn sót lại tại nghĩa trang tạm ấp Tân Hòa, xã Tân Thành Bình. Từ ngày 13/7 đến nay, lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sỹ.

Theo các nhân chứng, tại nghĩa trang tạm ấp Tân Hòa có thể còn sót khoảng 10 hài cốt liệt sỹ. Do việc chôn cất bí mật, vội vã các chiến sỹ trong thời chiến nên nhiều khả năng vẫn còn hài cốt chưa được quy tập.

Ông Lê Văn Huệ, xã Tân Thành Bình cho biết, từ năm 1997, nghĩa trang liệt sỹ tạm ở ấp Tân Hòa được cất bốc đưa các hài cốt liệt sỹ về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Mỏ Cày cũ. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người, có thể còn sót lại các phần mộ liệt sỹ chưa cất bốc. Do đó, ông Huệ báo tin cho lực lượng chức năng để có thể tìm kiếm, đưa các hài cốt liệt sỹ về nơi an nghỉ tại các nghĩa trang và xác định ADN để tìm được nhân thân của các liệt sỹ.

Ông Lê Văn Huệ (trái), xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long, cung cấp thông tin cho lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tạm ấp Tân Hòa. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Nghĩa trang liệt sỹ tạm ấp Tân Hòa hiện nay là sân bóng. Nhiều người dân địa phương bày tỏ sự xúc động, mong muốn tiếp tục tìm kiếm khẩn trương để đưa các liệt sỹ hy sinh về nơi nghĩa trang được thờ cúng trang nghiêm.

Thượng tá Trần Trường Giang cho hay, hoạt động quy tập hài cốt liệt sỹ được thực hiện theo kế hoạch Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, góp phần tri ân các anh hùng liệt sỹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sỹ và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tìm kiếm được 56 hài cốt liệt sỹ và 1 mộ tập thể. Trong đó, tại nghĩa trang liệt sỹ tạm ấp Tân Hòa từ ngày 13/7 đến nay đã tìm kiếm được 6 hài cốt liệt sỹ.

Dự kiến, công tác quy tập hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang tạm ở ấp Tân Hòa, xã Tân Thành Bình diễn ra trong 14 ngày, bắt đầu từ ngày 13/7 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Ninh Bình: Để những phần mộ liệt sỹ không còn vô danh Những ngày tháng Bảy tri ân, trên khắp các nghĩa trang liệt sỹ tại tỉnh Ninh Bình, các lực lượng chuyên môn đang khẩn trương thực hiện từng công đoạn lấy mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN.

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