Xã hội

Vụ hai trẻ mất tích trên sông Nho Quế: Tìm thấy thi thể một nạn nhân

Cháu V.M.G. và S.T.D. cùng 3 người bạn đến khu vực chân cầu Tràng Hương trên sông Nho Quế vui chơi, trong khi 3 cháu ngồi câu cá, G. và D. xuống sông tắm rồi bất ngờ chìm xuống dòng nước, mất tích.

Minh Tâm
Lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Nho Quế, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Nho Quế, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 9 giờ ngày 20/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một trong hai trẻ mất tích khi tắm trên sông Nho Quế, thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang.

Sau ba ngày tìm kiếm trong điều kiện mưa lớn, nước sông dâng cao và dòng chảy xiết, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun phối hợp với các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu S.T.D. (sinh năm 2011, trú tại thôn Xín Chải, xã Sơn Vĩ), cách vị trí xảy ra vụ việc hơn 3km.

Trung tá Giàng Thìn Sài, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun cho biết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cháu cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng, quân sự, công an, chính quyền địa phương và người dân tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm cháu V.M.G. (sinh năm 2010, trú tại xã Sủng Máng) còn mất tích.

Trước đó, phóng viên TTXVN đưa tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18/7, cháu V.M.G. và cháu S.T.D. cùng ba người bạn đến khu vực chân cầu Tràng Hương trên sông Nho Quế vui chơi. Trong khi ba cháu ngồi câu cá, G. và D. xuống sông tắm rồi bất ngờ chìm xuống dòng nước, mất tích.

Khu vực xảy ra vụ việc thuộc đoạn sông giáp ranh giữa thôn Bờ Sông, xã Sơn Vĩ và thôn Hấu Chúa, xã Mèo Vạc. Ngay sau khi nhận được tin báo, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun tổ chức tìm kiếm.

Do khu vực có địa hình hiểm trở, lòng sông sâu, hai bên bờ nhiều vách đá, dòng nước chảy phức tạp nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng vẫn đang bám sát hiện trường, rà soát dọc hai bên bờ sông, các khe đá, đoạn nước xoáy và những vị trí có khả năng G. bị dòng nước cuốn trôi./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sông Nho Quế #Trẻ mất tích #Thi thể nạn nhân Tuyên Quang
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