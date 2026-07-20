Thành phố Hồ Chí Minh: 5 người tử vong vì bệnh dại trong 6 tháng đầu năm

Ngày 20/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) phát cảnh báo về tình hình gia tăng bệnh dại trên địa bàn.

Đáng chú ý, tình trạng chó, mèo thả rông không được tiêm phòng dại vẫn diễn ra tại nhiều khu vực. Người dân vẫn chủ quan với bệnh dại, không tiêm vaccine phòng dại ngay khi bị chó, mèo cắn.

Theo thống kê của HCDC, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Địa phương có nhiều người tử vong do bệnh dại nhiều nhất là xã Long Hải với 3 trường hợp, xã Củ Chi 1 trường hợp và xã Hòa Hiệp 1 trường hợp.

Đáng chú ý, tất cả các trường hợp này đều không tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại, 40% trường hợp xử trí vết thương không đúng cách.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh nêu ví dụ về một trường hợp điển hình tử vong do không tiêm vaccine, không tiêm huyết thanh kháng dại mới đây.

Đó là một người đàn ông bị chó cắn khi đi tập thể dục nhưng thay vì tiêm vaccine, ông lại áp dụng biện pháp dân gian “lấy nọc” từ một thầy lang vườn.

Kết quả mấy tháng sau, người đàn ông này lên cơn dại và được đưa đến bệnh viện tuyến trên nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Không chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh, số ca tử vong do bệnh dại toàn khu vực miền Nam từ đầu năm 2026 đến nay cũng tăng cao.

Bác sỹ Lương Chấn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thông tin từ đầu năm đến nay, khu vực miền Nam đã có 20 ca tử vong do bệnh dại, tương đương với một nửa tổng số ca của năm 2025.

Một trong những rào cản lớn trong công tác phòng bệnh là nhiều người vẫn tin vào các phương pháp chữa dân gian như "lấy nọc" sau khi bị chó cắn. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy "lấy nọc" có thể ngăn ngừa bệnh dại. Một khi virus đã xâm nhập hệ thần kinh và phát bệnh, gần như 100% trường hợp tử vong.

Tiêm phòng vaccine dại cho chó nuôi. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Các bác sỹ lưu ý khi bị chó, mèo cắn, cào, người dân cần xối rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy bằng xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn 70%. Vết thương cần được để hở, không nên bịt kín và tuyệt đối không đi lấy nọc, không đắp lá, không bôi dầu gió vào vết thương.

Nếu bị chó, mèo cắn, cào, người dân không nên điều trị bằng thuốc nam mà hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được bác sỹ tư vấn hướng xử trí và chỉ định tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại kịp thời.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khuyến cáo tình hình bệnh dại vẫn cần được đặc biệt lưu ý, nhất là tại các khu vực có chó, mèo chưa tiêm phòng dại đầy đủ, thả rông.

Trước tình hình trên, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn về tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn, tập trung việc chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ, xử lý kịp thời ổ dịch bệnh dại, tăng cường phối hợp liên ngành giữa y tế và thú y.

Việc phối hợp này nhằm tăng cường giám sát chủ động, phát hiện sớm các ổ dịch dại hoặc nghi dại trên đàn chó, mèo, hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh dại sang người.

Ngành y tế cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng ngừa./.

Cảnh giác nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại trong thời tiết nắng nóng mùa Hè Chỉ trong hai tuần gần đây, Trung tâm Tiêm chủng (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) đã tiếp nhận hơn 51 trường hợp đến tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào.