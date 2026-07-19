Khánh Hòa: "Chặn đứng" đường đi của thực phẩm mất an toàn

Tỉnh Khánh Hòa đang trong cao điểm mùa du lịch Hè với hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội lớn có quy mô quốc tế. Địa phương đồng loạt thực hiện các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc.

Tại khu vực Nha Trang, trong tháng 7/2026 dự kiến sẽ đón khoảng 600-800 nghìn khách du lịch trong và ngoài nước tham gia Festival Biển Khánh Hòa với chủ đề "Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế." Ủy ban Nhân dân phường Nha Trang đã tăng cường công tác quản lý thị trường và vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, các tổ dân phố kêu gọi nhân dân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường bãi biển, xây dựng nếp sống văn minh và ứng xử lịch sự với khách du lịch.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nha Trang cho biết, tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú, ăn uống đều đã được nhắc nhở tuân thủ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm việc niêm yết giá; cam kết không tăng giá bất hợp lý hay chèo kéo khách, nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe và quyền lợi của người dân cùng du khách.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Y tế chủ trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và các gian hàng ẩm thực phục vụ lễ hội. Lực lượng chức năng tập trung kiểm soát kỹ nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm nấu chín, nhất là với các món ăn có nguy cơ ngộ độc cao (như bánh mì, cơm gà). Các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thiết bị để ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp...

Theo Tiến sỹ, Bác sỹ Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, hiện nay Khánh Hòa là địa phương có hệ thống giám sát an toàn thực phẩm và năng lực phát hiện sớm sự cố tại đây thuộc nhóm mạnh nhất khu vực miền Trung, nhờ bề dày kinh nghiệm và hệ thống quản lý bài bản. Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành giữa địa phương và Viện Pasteur Nha Trang luôn được duy trì hiệu quả.

Khi xuất hiện các ca nghi ngờ cần xác minh nguyên nhân (từ vi sinh vật cho đến các loại độc tố tự nhiên và hóa học), mẫu bệnh phẩm đều được gửi về Viện Pasteur Nha Trang đều được xử lý, trả kết quả trong thời gian nhanh nhất. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng chủ động ngăn chặn, phòng chống các dịch bệnh truyền qua thực phẩm có thể phát sinh.

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện quản lý 59.677 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó tuyến tỉnh quản lý 4.432 cơ sở và tuyến xã, phường quản lý 55.245 cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm, các ngành chức năng đã thành lập 172 đoàn kiểm tra, kiểm tra 6.416 cơ sở. Kết quả, 6.212 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 96,8%; 204 cơ sở vi phạm, chiếm 3,2%. Qua đó, 94 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền hơn 1,639 tỷ đồng. Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra 21 cơ sở, phát hiện 15 cơ sở vi phạm, xử phạt gần 960 triệu đồng./.

Khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Sắc màu Đại dương” Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức khai mạc với 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, quảng bá giá trị biển đảo Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và hội nhập quốc tế.