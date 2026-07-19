Cao Bằng: Khẩn trương cứu hộ vụ ngạt khí tại bể chứa nước

Ngày 19/7, tại khu vực Trạm bơm Hoàng Tung, phường Thục Phán (Cao Bằng) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng trong quá trình vệ sinh bể chứa nước, khiến một người tử vong và ba người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, bốn người dân sử dụng máy bơm chạy bằng xăng để hút bùn trong bể. Do không gian kín, khí thải từ động cơ tích tụ, làm giảm nồng độ ôxy, dẫn đến các nạn nhân bị ngạt.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Sau khi đánh giá tình hình, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận bể chứa, đưa các nạn nhân ra ngoài và phối hợp với y tế để cấp cứu khẩn cấp.

Vụ việc khiến anh T.V.Q. (1988) tử vong; ba người khác gồm anh N.K.L. (1984), chị P.T.M. (1989) và chị N.P.T. (1994) được đưa đi điều trị.

Các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng máy nổ, máy bơm chạy bằng xăng hoặc dầu trong không gian kín như bể chứa, hầm, giếng, cống… tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nguy hiểm. Khí CO trong khí thải có thể nhanh chóng tích tụ, gây thiếu ôxy, khiến người tiếp xúc mất ý thức và đe dọa tính mạng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân tuyệt đối không vận hành máy nổ trong không gian hạn chế. Trước khi xuống làm việc cần thông gió, kiểm tra nồng độ ôxy, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, dây an toàn và bố trí người giám sát bên ngoài để kịp thời ứng cứu khi có sự cố./.

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