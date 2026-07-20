Quyền và trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia kèm theo Quyết định số 29/2026/QĐ-TTg ngày 4/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: khai thác thông tin, sử dụng các dịch vụ cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phù hợp với mức độ an toàn theo hình thức xác thực khi đăng nhập; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin kê khai, chỉ sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia cho các mục đích hợp pháp và phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình; chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung do tổ chức, cá nhân gửi, đăng ký, cung cấp khi sử dụng dịch vụ và các tiện ích trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và phải có trách nhiệm đối với các bên có liên quan khác trước pháp luật; thực hiện các yêu cầu của cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật đối với từng loại dịch vụ công trực tuyến./.
Tin cùng chuyên mục
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 16/7/2026 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.
11 loại thông tin cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Thông tin cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quyết định công bố thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan...
6 học sinh Việt Nam đoạt huy chương tại Olympic Toán quốc tế (IMO) 2026
Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 67 được tổ chức từ ngày 10/7- 21/7/2026 tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), với sự tham gia của 666 thí sinh, đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ.
4 học sinh Việt Nam giành huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế 2026
Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2026 với 4 học sinh và cả 4 em đều đoạt huy chương Bạc.
4 học sinh Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2026
Tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026), đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh tham dự đã đạt thành tích xuất sắc với 4 huy chương Vàng.
Lưu ý khi phương tiện gặp sự cố trên đường cao tốc
Cục CSGT khuyến cáo khi xe gặp sự cố trên đường cao tốc, tài xế cần đưa xe vào vị trí an toàn, đặt cảnh báo phía sau tối thiểu 150m và đưa người trên xe ra ngoài dải hộ lan để giảm nguy cơ tai nạn.
Tổng điều tra kinh tế 2026: Doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng
Kết quả Tổng điều tra kinh tế 2026 cho thấy quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, số doanh nghiệp, lao động và nguồn vốn tăng, khẳng định khu vực doanh nghiệp là động lực quan trọng của tăng trưởng.
Chi tiết một số điều hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân
Theo Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, có 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân.
Danh sách địa phương miễn phí sách giáo khoa tiếp tục được mở rộng
Cùng với Cà Mau, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương khác, thành phố Huế sẽ cấp miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, thực hiện lộ trình miễn phí sách giáo khoa theo Nghị quyết 71.
Hành trình đi đến trận chung kết World Cup của hai đội Tây Ban Nha và Argentina
Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina lúc 2 giờ ngày 20/7 trên sân vận động New York/New Jersey (Mỹ) ẩn chứa rất nhiều điều đặc biệt.
Hàng loạt sự kiện nổi bật tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026
Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 có hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, sự kiện, dự kiến thu hút khoảng 600.000 đến 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.
Chỉ thị 07-CT/TW: Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới
Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực; gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, kết quả phục vụ Nhân dân.
Chương trình đào tạo đại học: Chuẩn đầu ra bắt buộc có năng lực số và AI
Lần đầu tiên, năng lực số và nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI) được quy định là yêu cầu bắt buộc trong chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ đại học.
Giáo dục tiểu học Việt Nam tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á
Kết quả Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) 2024 cho thấy Việt Nam tiếp tục đứng đầu khu vực về Toán và Đọc, đồng thời xếp thứ hai môn Viết.
Hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B chờ ngày trở về
Những hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B được lưu giữ hơn nửa thế kỷ đang trở thành cầu nối giúp xác minh người có công, kết nối thân nhân và phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Gỗ Việt “vượt sóng” rào cản xanh, trở thành trung tâm sản xuất hàng đầu thế giới
Giữa thị trường biến động, ngành gỗ xuất khẩu vẫn duy trì vị thế dẫn đầu nhờ khả năng thích ứng linh hoạt với biến động thị trường, tận dụng hiệu quả các lợi thế sẵn có và đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
Theo Nghị định 188/2026/NĐ-CP, mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng là 1.170.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.
Đã quy tập 93 bộ hài cốt liệt sỹ và 2 bộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng
Tính đến 16 giờ ngày 15/7/2026,, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ đã quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sỹ; 2 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể và một số bộ di vật tại công viên Lê Thị Riêng.
Lưu ý quan trọng khi thanh toán lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026
Sau khi kết thúc giai đoạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, thí sinh bước vào thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến, thời gian bắt đầu từ ngày 15/7 và kết thúc lúc 17h ngày 21/7.
Các địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh năm học 2026-2027
Tính đến ngày 14/7/2026, đã có 5 địa phương công bố cấp miễn phí hoặc cho mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 theo điều kiện thực tế và lộ trình riêng.
Hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026
Năm 2026 có tổng số 1.241.914 thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, trong đó 874.811 thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng, với tổng số 7.180.860 nguyện vọng.
Lịch nộp lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026
Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học, cao đẳng, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, thí sinh phải nộp lệ phí trực tuyến qua Hệ thống đăng ký xét tuyển.
Loạt chính sách người dân cần biết nhân Ngày Công dân số Việt Nam 15/10
Miễn lệ phí cấp đổi căn cước, đăng ký xe trực tuyến, giảm lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, mô tô... là những chính sách nổi bật người dân cần biết theo Nghị quyết mới của Chính phủ.
Ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam
Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP quy định nguyên tắc phát triển công dân số, quyền và trách nhiệm của công dân trên môi trường số, chính sách khuyến khích sử dụng dịch vụ số...
Hà Nội vận hành 36 bảng điện tử, cung cấp thông tin theo thời gian thực
Hệ thống sẽ cung cấp theo thời gian thực các thông tin về ùn tắc, tai nạn, ngập úng, phân luồng và hướng đi thay thế góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông.
Những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trước vòng bán kết World Cup 2026
Top 3 cầu thủ đứng đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 trước vòng bán kết hiện có Kylian Mbappé (Pháp) và Lionel Messi (Argentina) cùng ghi 8 bàn thắng; Erling Haaland (Na Uy) ghi 7 bàn.
Khuyến cáo người dân lựa chọn bãi tắm an toàn để tránh tai nạn đáng tiếc
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách chọn bãi tắm có lực lượng cứu hộ và tuân thủ biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn mùa du lịch hè.
Tặng quà cho người có công với cách mạng dịp 27/7
Quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.
Đội hình tiêu biểu bán kết World Cup 2026: Messi - Mbappe lĩnh xướng hàng công
Đội hình tiêu biểu do Báo Điện tử VietnamPlus bình chọn với sự xuất hiện của những cái tên đang duy trì được phong độ tốt nhất kể từ đầu giải đấu thuộc 4 đội bóng giành quyền vào vòng bán kết.