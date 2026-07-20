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Quyền và trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Quyết định số 29/2026/QĐ-TTg ngày 4/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định các quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

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Theo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia kèm theo Quyết định số 29/2026/QĐ-TTg ngày 4/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: khai thác thông tin, sử dụng các dịch vụ cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phù hợp với mức độ an toàn theo hình thức xác thực khi đăng nhập; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin kê khai, chỉ sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia cho các mục đích hợp pháp và phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình; chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung do tổ chức, cá nhân gửi, đăng ký, cung cấp khi sử dụng dịch vụ và các tiện ích trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và phải có trách nhiệm đối với các bên có liên quan khác trước pháp luật; thực hiện các yêu cầu của cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật đối với từng loại dịch vụ công trực tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cổng Dịch vụ công quốc gia #Thủ tướng Chính phủ
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