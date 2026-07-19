5 người tử vong trong vụ tai nạn tại trang trại lợn ở Thanh Hóa

Ngày 19/7, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa, làm 5 người tử vong và 2 người khác bị thương.

Theo thông tin Ủy ban Nhân dân xã tiếp nhận và xác minh ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/7/2026, anh Bùi Văn Vệ là công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa thực hiện sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty thì bị điện giật, rơi xuống hố.

Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Sau đó, nhiều người có biểu hiện bị ngạt và được đưa ra khỏi khu vực xảy ra tai nạn để cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và lực lượng có liên quan triển khai công tác ứng cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh theo quy định.

Trang trại nơi xảy ra tai nạn thuộc Dự án chăn nuôi lợn giống và lợn thương phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa (Tập đoàn Dabaco Việt Nam). Dự án có tổng vốn đầu tư 773 tỷ đồng, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021 trên diện tích hơn 50ha.

Theo thiết kế, trang trại có quy mô 5.600 con lợn nái và cung cấp trên 158.000 con lợn thịt mỗi năm. Đến tháng 10/2022, doanh nghiệp bắt đầu đưa đàn lợn vào chăn nuôi./.

Đà Nẵng: Tai nạn lao động khi thi công cải tạo đường, 1 người tử vong Trong lúc các công nhân triển khai đào vỉa hè thì hàng rào của một quán càphê bị đổ sập, công nhân đang làm việc tại công trình bị bức tường đổ đè trúng, tử vong.