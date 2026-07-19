Xã hội

Tưởng niệm hơn 600 cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại chiến trường Campuchia

Lễ giỗ tập thể tại Vĩnh Long quy tụ hàng trăm cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và người dân cùng tưởng nhớ hơn 600 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 14 hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Thanh Hòa
Đại biểu dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại lễ giỗ. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)
Đại biểu dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại lễ giỗ. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ngày 19/7, tại Nhà Văn hóa ấp Bà My, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 14 (686) Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam tổ chức Lễ giỗ tập thể đồng đội Trung đoàn 14 (686) Bộ đội Biên phòng hy sinh tại chiến trường Campuchia.

Trên 300 đại biểu là cựu chiến binh Trung đoàn 14, thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương tham dự chương trình.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ hơn 600 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 14 đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia giai đoạn 1979-1989.

Ông Nguyễn Hoàng Biên, Phó trưởng Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 14 khu vực phía Nam cho biết, lễ giỗ tập thể được duy trì hằng năm vào dịp tháng Bảy, đến nay đã được 12 lần.

Đây không chỉ là dịp tri ân các anh hùng liệt sỹ, đồng đội đã ngã xuống mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ. Dịp này, Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 14 cũng đã trao nhiều phần quà tri ân các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh.

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Ban Tổ chức trao quà tri ân các cựu chiến binh Trung đoàn 14. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Trung đoàn 14 (686), tiền thân là Trung đoàn 14 Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng), được thành lập ngày 1/4/1979 tại Tây Ninh trong bối cảnh cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia.

Trong suốt 10 năm (1979-1989), cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn đã bám trụ trên địa bàn rừng núi Pua Xát, khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan, phối hợp cùng các lực lượng truy quét tàn quân Pol Pot, bảo vệ tuyến biên giới, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân nước bạn.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ quốc tế, Trung đoàn 14 đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhiều cựu chiến binh từ các tỉnh, thành xa cũng trở về dự lễ, trong đó có thương binh Phạm Văn Man (70 tuổi, quê tỉnh Nghệ An). Ông cùng 6 cựu chiến binh vượt chặng đường dài bằng xe khách để kịp dự ngày giỗ đồng đội, thể hiện nghĩa tình gắn bó của những người lính Trung đoàn 14 sau nhiều thập kỷ.

Trong số các thân nhân liệt sỹ tham dự buổi lễ có bà Võ Thị Lệ (88 tuổi, tỉnh Vĩnh Long), mẹ của liệt sỹ Trần Lâm Y, hy sinh năm 1981 khi mới 21 tuổi.

Đã ba lần tham dự lễ giỗ đồng đội của Trung đoàn 14, bà Lệ xúc động cho biết mỗi lần trở về đều cảm thấy ấm lòng khi thấy đồng đội của con trai và các cựu chiến binh vẫn luôn nhớ đến những người đã hy sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung đoàn 14 #Lễ giỗ #Anh hùng liệt sỹ #Campuchia #Biên phòng #Vĩnh Long Vĩnh Long Campuchia
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80 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

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