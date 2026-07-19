Xã hội

Trao tặng 500 phần quà tới người có công và gia đình chính sách ở Đắk Lắk

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đã trao và gửi trao 500 phần quà tới người có công, gia đình chính sách tại Đắk Lắk, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Tuấn Anh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà đại diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà đại diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 19/7, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng đoàn đã thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao 200 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã Ea Wer, Buôn Đôn và Ea Nuôl; đồng thời gửi 300 phần quà để lãnh đạo tỉnh trao tới người có công và gia đình chính sách tại các địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi, đời đời biết ơn những cống hiến to lớn của người có công và gia đình chính sách, xác định chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là đạo lý, là lương tâm và nghĩa vụ thiêng liêng của cả dân tộc.

Đắk Lắk là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã anh dũng chiến đấu, cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tỉnh có hơn 97.000 người có công với cách mạng; hàng chục nghìn gia đình chính sách đang được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi người có công, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công và các gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách; kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, bảo đảm mọi người có công và gia đình chính sách đều được quan tâm, chăm lo chu đáo.

Cùng với đó, tiếp tục huy động sự chung tay của toàn xã hội, lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trở thành nét đẹp văn hóa bền vững trong đời sống cộng đồng.

Theo bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, thời gian tới tỉnh tiếp tục rà soát và thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để đảm bảo người có công được quan tâm, chăm lo bằng trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc.

Các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh sẽ luôn là điểm tựa của thế hệ trẻ hôm nay.

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, tỉnh Đắk Lắk dành hơn 21 tỷ đồng từ ngân sách địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công và các gia đình chính sách./.

(TTXVN/Vietnam+)
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