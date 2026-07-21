Đắk Lắk gỡ “nút thắt” để giải ngân vốn đầu tư công

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 30/6, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh đạt gần 28% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 kéo dài sang năm 2026 đạt trên 20% kế hoạch.

Tiến độ giải ngân có chuyển biến nhưng vẫn chậm, nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, trong 45 cơ quan, đơn vị, địa phương được giao vốn 6 tháng đầu năm, có 8 đơn vị tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh, như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên...; có 27 đơn vị chưa giải ngân, như Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ và các xã, phường Dur Kmăl, Ea Ô, Ea Kar, Ea Ktur, Pơng Drang, Tân Lập, Buôn Ma Thuột, Hòa Hiệp…

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, “nút thắt” trong đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giải ngân đầu tư công chậm. Ngoài ra, tình trạng thiếu nguồn cung và biến động giá cả nguyên vật liệu trong thời gian qua cũng ảnh hưởng đến các công trình, dự án.

Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu hạn chế trong năng lực, chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công. Một số xã, phường mới hình thành sau khi chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp còn thiếu cán bộ phụ trách đầu tư công.

Nhằm tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập 5 Tổ công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm Tổ trưởng; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Tổ phó nhằm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Đồng thời triển khai “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án” trên địa bàn tỉnh (từ 7/7/2026).

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc thành lập các Tổ công tác và triển khai “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án” là lời cam kết mạnh mẽ của chính quyền địa phương nhằm quyết tâm tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của tỉnh.

Thành công của chiến dịch sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển và tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, chiến dịch 45 ngày đêm hướng đến mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng và giải ngân kinh phí.

Dự án đường Hùng Vương (phường Tân Lập) triển khai thi công sau nhiều năm gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương xây dựng tiến độ giải ngân chi tiết theo từng tuần, từng tháng của từng dự án, cam kết sản phẩm cụ thể và gửi Sở Tài chính để theo dõi.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ động thực hiện và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo kịch bản nhằm hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn được giao; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo giải ngân theo quy định.

Thường xuyên rà soát, tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn, kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ, khó giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Tỉnh yêu cầu các Ban Quản lý đầu tư xây dựng tập trung quản lý, điều hành các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; kịp thời đề xuất điều chỉnh vốn đối với các dự án giải ngân chậm, không có khả năng giải ngân hết vốn; xác định rõ trách nhiệm của từng chủ đầu tư, ban quản lý trong từng dự án, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện dự án.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, tập trung xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng, thủ tục, không để kéo dài, ảnh hưởng tiến độ chung.

Năm 2026 tỉnh Đắk Lắk được giao trên 10.875 tỷ đồng vốn đầu tư công; vốn đầu tư công năm 2025 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 là trên 5.628 tỷ đồng./.

Đắk Lắk tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công Việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công có vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của Đắk Lắk trong bối cảnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo kế hoạch đề ra.